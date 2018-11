Serie A | allenatori e arbitri | lunedì appuntamento in Lega sul tema Var

Serie A - lunedì incontro tra allenatori e arbitri sul Var : Lo stato di attuazione della Var sarà al centro di un incontro fra allenatori e arbitri in programma lunedì 19 novembre. L'articolo Serie A, lunedì incontro tra allenatori e arbitri sul Var è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato allenatori - Simeone si allontana dalla Serie A : In passato si è discusso spesso su un possibile ritorno di Diego Pablo Simeone in Italia. Soprattutto in riferimento alla panchina dell’Inter, una delle squadre in cui l’argentino ha giocato durante l’esperienza nel nostro paese. L’attuale tecnico dell’Atletico Madrid, però, sarebbe prossimo a rinnovare ancora il contratto con i colchoneros: è quanto riferito da “Radio Marca”. Il binomio ...

Ranieri e gli altri : tutti gli allenatori italiani all'estero nelle Serie A : Escludendo coloro che vantano un incarico da CT , Lippi, Zaccheroni, Panucci e Rossi, oltre ai colleghi impegnati nelle Serie inferiori, sono 19 i nostri connazionali nel mondo di scena nei massimi ...

Serie A - è sempre valzer di panchine : già 5 gli allenatori sostituiti : È un vecchio vizio dei presidenti nostrani l’impazienza, l’incapacità di permettere ai propri allenatori di lavorare serenamente senza scadenze. Come ogni anno, la pausa delle nazionali è il momento per tirare le somme ed eventualmente procedere a un cambio sulle panchine di A. Ieri, è stata un giornata caldissima per i tecnici delle squadre che navigano nei bassifondi della classifica. Si sono consumati, infatti, due divorzi: ...

Probabili formazioni Serie B/ Mosse - scelte e dubbi degli allenatori per la 9^ giornata : Probabili formazioni Serie B: le Mosse e i dubbi degli allenatori per gli schieramenti attesi in campo nella nona giornata della cadetteria. Ecco tutti gli squalificati.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 06:48:00 GMT)

Probabili formazioni Serie B/ Mosse - moduli e dubbi degli allenatori per le partite della 8giornata : Probabili formazioni Serie B: le Mosse degli allenatori e gli assenti annunciati in vista della partite previste nella 8giornata del campionato.

Probabili formazioni Serie A/ Moduli - dubbi e scelte degli allenatori (9^ giornata) : Probabili formazioni Serie A: i Moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori per le partite della nona giornata. Si torna in campo dopo la sosta, nel dettaglio i possibili schieramenti(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 06:47:00 GMT)

Probabili formazioni Serie B/ Mosse - moduli e dubbi degli allenatori per le partite della 8^ giornata : Probabili formazioni Serie B: le Mosse degli allenatori e gli assenti annunciati in vista della partite previste nella 8^ giornata del campionato cadetto 2018.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 06:14:00 GMT)

#finoallultimobambino : gli allenatori della Serie A insieme per Save the Children : Ogni anno nel mondo, sono circa 5,5 milioni i bambini sotto i 5 anni che muoiono per cause prevenibili e curabili; la metà di queste morti, quasi 3 milioni di bambini, avviene a causa della ...

Clamoroso in Belgio - corruzione e partite truccate in Serie A : arrestati allenatori e arbitri : La Procura Federale ha disposto il fermo di quattro persone, tra cui due arbitri accusati di aver manipolato alcune partite della Jupiler League, la massima serie belga Calcio belga nella bufera per uno scandalo che ricorda Calciopoli. Ben 12 società della Jupiler Pro League, la massima serie, e tra queste Genk, Anderlecht, Bruges e Standard Liegi, sono finite nel mirino della magistratura che indaga su reati di riciclaggio e corruzione. ...

Probabili formazioni Serie A/ Moduli - scelte e mosse degli allenatori per le partite (8^ giornata) : Probabili formazioni Serie A: Moduli, scelte e mosse degli allenatori per le partite della 8^ giornata, che saranno giocate fra sabato 6 e domenica 7 ottobre(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 08:24:00 GMT)

Probabili formazioni Serie B/ Mosse - dubbi e moduli degli allenatori per le partite della 7^ giornata : Probabili formazioni Serie B: moduli e Mosse degli allenatori per gli schieramenti delle partite attese nella 7^ giornata del campionato cadetto, 6-7 ottobre 2018.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 04:47:00 GMT)

Probabili formazioni Serie A/ Moduli - mosse e scelte degli allenatori per le partite della 7^ giornata : Probabili formazioni Serie A: le mosse degli allenatori per gli schieramenti attesi in campo per le partite della 7^ giornata del primo campionato italiano. (Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 05:35:00 GMT)

Probabili formazioni Serie B/ Moduli - scelte e mosse degli allenatori per le partite della 6^ giornata : Probabili formazioni Serie B: le mosse degli allenatori per gli schieramenti attesi in campo nelle partite della sesta giornata della cadetteria, il 29 e 30 settembre.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 04:47:00 GMT)