Serbia | ' se Kosovo in Interpol | banche dati a terroristi'

Presidente Serbia : "forze armate del Kosovo possono destablizzare l'intera regione - : Non solo la creazione dell'esercito del Kosovo non rispetta il diritto internazionale, ma la decisione di crearlo è stata fatta in violazione della legislazione interna della repubblica autoproclamata.

Serbia : presidente Vucic riceve serbi del Kosovo : Belgrado, 30 ott 11:52 - , Agenzia Nova, - E' prevista per oggi una riunione a Belgrado fra il presidente della serbia, Aleksandar Vucic, e i rappresentanti di Lista serba, forza politica... , Seb,

Serbia : portavoce Ue Kocijancic - per Kosovo asterisco su tutti i documenti : "La nostra politica riguardo a tale questione non è cambiata", ha osservato la portavoce. La dichiarazione è giunta dopo che il quotidiano serbo "Vecernje novosti" aveva diffuso la notizia secondo ...

Serbia : ministro Esteri Dacic - priorità per Belgrado è soluzione politica per questione Kosovo : Belgrado, 25 set 15:38 - , Agenzia Nova, - La priorità della Serbia è il raggiungimento di una soluzione politica per la questione del Kosovo: lo ha detto il ministro degli Esteri... , Seb,

Kosovo : Vucic - Serbia non intende interrompere dialogo :

Niente da fare - fra Serbia e Kosovo : Il presidente serbo Aleksandar Vucic e il presidente kosovaro Hashim Thaçi avrebbero dovuto parlare a Bruxelles di uno storico scambio di territori, ma è saltato tutto The post Niente da fare, fra Serbia e Kosovo appeared first on Il Post.