eurogamer

: Secondo il CEO di #GAME, l'early access incentiva la vendita delle edizioni speciali - Eurogamer_it : Secondo il CEO di #GAME, l'early access incentiva la vendita delle edizioni speciali - MelissaStoppa : RT @Dio: Papa Francesco ai vescovi: 'Secondo voi sono l'amministratore di Dio o sono un affarista?'. Fra, non fare confusione: tu sei il ma… - AppleNews_it : RT @Vittorino1806: Secondo quanto riportato dal 'New York Times' il CEO di Facebook 'Mark Zuckerberg' avrebbe ordinato ai propri dipendenti… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Pur con la disapprovazione da parte dei giocatori più nostalgici, bisogna oggettivamente ammettere che il formato digitale si sta diffondendo sempre di più, naturalmente questo non vuol dire che le copie fisiche spariranno domani, però quello del digitale e delas Service è un modello in costante crescita. Come riportasIndustry, un servizio molto apprezzato sembra essere quello di poter giocare un determinato titolo qualche giorno prima dell'uscita ufficiale, privilegio riservato agli abbonati a servizi come EAo ai possessori della Deluxe Edition. Questo (insieme a armi e skin extra) rappresenta un grosso incentivo per ladi queste(fisiche e digitali), a confermarlo è il CEO di:Read more…