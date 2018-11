Sean Cox | la Roma dona 150mila euro alla famiglia per le cure

Roma - donazione per cure a Sean Cox : ANSA, - Roma, 15 NOV - La Roma scende in campo a sostegno di Sean Cox, il tifoso del Liverpool rimasto gravemente ferito durante gli scontri avvenuti all'esterno dello stadio di Anfield Road nella ...

Roma - Pallotta non dimentica Sean Cox : "Donati 150 mila euro - non accada più" : La Roma e il suo presidente, James Pallotta, decidono di stare accanto a Sean Cox, il tifoso del Liverpool rimasto gravemente ferito negli scontri con i tifosi giallorossi prima della semifinale di ...

La Roma dona 150 mila euro per le cure di Sean Cox. Pallotta : 'I nostri pensieri alla sua famiglia' : Un gesto nobile, per non lasciare sola una famiglia la cui vita è cambiata dopo la sera di Liverpool-Roma. La società giallorossa di James Pallotta ha deciso di fare un'importante donazione di 150 ...

Roma - donazione di Pallotta al fondo per Sean Cox : Con una nota apparsa sul sito ufficiale AS Roma e il presidente del club Jim Pallotta hanno annunciato la donazione di una somma iniziale di 150.000 € alla famiglia di Sean Cox, per sostenere le cure riabilitative del tifoso del Liverpool. La Roma donerà 100.000 € attraverso la propria fondazione Roma Cares mentre il presidente […] L'articolo Roma, donazione di Pallotta al fondo per Sean Cox proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

La Roma e Pallotta donano 150mila euro al fondo per Sean Cox : La Roma e Pallotta hanno annunciato la donazione di 150.000 € alla famiglia Cox per le cure del tifoso del Liverpool. L'articolo La Roma e Pallotta donano 150mila euro al fondo per Sean Cox è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Solidarietà capitano Everton a Sean Cox : ANSA, - ROMA, 27 OTT - Il lato umano è più forte anche delle rivalità calcistiche cittadine. E' quanto si deduca dal gesto del capitano dell'Everton, l'irlandese Seamus Coleman, che ha partecipato ...

Liverpool - il cuore di Klopp : donati 5 mila euro alla raccolta fondi per Sean Cox : Un grande gesto per un tifoso. E non stiamo parlando di un selfie, di un autografo o di una maglietta. Jurgen Klopp questa volta è andato oltre. Il manager del Liverpool ha voluto contribuire in prima ...

Liverpool-Roma - aggressione a Sean Cox : Lombardi condannato a tre anni : Il tifoso della Roma, Filippo Lombardi, è stato condannato a tre anni di carcere per disordini violenti compiuti lo scorso 24 aprile a Liverpool in occasione della semifinale d’andata di Champions League. Lombardi è stato invece dichiarato non colpevole di aggressione a mano armata ai danni del tifoso dei Reds, Sean Cox. Lombardi SOTTO CUSTODIA DA APRILE Lombardi, […] L'articolo Liverpool-Roma, aggressione a Sean Cox: Lombardi ...

Roma - Filippo Lombardi assolto dall’accusa di “lesioni gravissime” nei confronti di Sean Cox : Filippo Lombardi, tifoso della Roma, è stato assolto dall’accusa di “lesioni gravissime” nei confronti di Sean Cox dopo la gara contro il Liverpool di Champions Il tifoso della Roma Filippo Lombardi è stato assolto dall’accusa di “lesioni gravissime” nei confronti di Sean Cox, supporter del Liverpool rimasto ferito dopo gli scontri tra ultras prima della semifinale di Champions League della passata ...

Caso Sean Cox - l'imputato Lombardi : 'Ho visto la caduta - non il pugno' : In attesa della sentenza di settimana prossima , ci sarà molto probabilmente mercoledì 17 ottobre, , la giornata di venerdì è stata cruciale nel processo per quanto accaduto a Sean Cox, tifoso del ...

Sean Cox - PARLA LA MOGLIE DEL TIFOSO DEL LIVERPOOL USCITO DAL COMA/ "Mio marito è rimasto paralizzato" : SEAN Cox, PARLA la MOGLIE del TIFOSO del LIVERPOOL aggredito: "Mio marito è USCITO dal COMA, capisce tutto ma non può PARLAre ed è rimasto paralizzato"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 23:24:00 GMT)

Sean Cox - parla la moglie : 'Non tornerà più come prima'. Arrestato un terzo tifoso : Una vita distrutta, una quotidianità violata a causa di un'aggressione prima di una partita di pallone. La moglie di Sean Cox ha raccontato il suo dramma all'Indipendent, quotidiano irlandese: "La ...

Sean Cox - la moglie : 'È rimasto paralizzato'. Al via il processo a Lombardi : ROMA - Alla vigilia dell'inizio del processo all'ultrà della Roma accusato dell'aggressione ai danni di Sean Cox , la moglie del tifoso irlandese del Liverpool ha rivelato che suo marito resterà ...

Liverpool-Roma - parla la moglie di Sean Cox : 'Mio marito non tornerà più come prima' : "Mio marito non tornerà più come prima". parla al quotidiano irlandese Indipendent la moglie di Sean Cox, Martina. Il supporter irlandese del Liverpool che, lo scorso 25 aprile davanti all' Anfield ...