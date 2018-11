Scuola | tempo pieno | il governo chiede 1 200 docenti primaria in più al Sud ma non bastano

Maltempo Campania : domani riapre la Scuola Dante Alighieri a Napoli : Si è concluso il tavolo tecnico convocato presso l’assessorato all’istruzione alla presenza dell’assessore Annamaria Palmieri, della Dirigente Scolastica della Dante Alighieri, Filomena Porrari, del Presidente della IV Municipalità, Giampiero Perrella, dell’assessore alla scuola della IV Municipalità, Paola Pastorino, delle rappresentanti di Circolo della Dante Alighieri e dei tecnici municipali. “In considerazione ...

Maltempo Genova : gli studenti della frazione isolata andranno a Scuola - aperto un percorso pedonale : E’ stato già aperto il percorso pedonale che permettera’ il transito a circa 300 persone residenti a San Carlo di Cese sulle alture di Pegli Voltri, rimaste isolate per il crollo della strada in localita’ Carpenara, franata per le forti piogge. Un’opera resa possibile grazie al lavoro congiunto della Protezione civile regionale e della Protezione civile comunale, insieme ai Vigili del Fuoco, e al Municipio 7 che da questa ...

Scuola - il tempo pieno al Sud naufraga ancora prima di vedere la luce : Come si fa a continuare a parlare di tempo pieno se nel testo della prossima manovra economica 2019 , bollinata dalla Ragioneria di Stato , non ci sono norme in questa direzione e, soprattutto, non si ...

Personale ATA : cosa fare in caso di chiusura della Scuola per maltempo : Il Personale ATA è spesso disorientato per le informazioni contrastanti che provengono dall’errata interpretazione delle normative. Specialmente in questi giorni di maltempo, con la chiusura delle scuole disposta dalle regioni interessate da queste perturbazioni, diventa quanto mai importante richiamare le norme di comportamento per il Personale ATA. Al riguardo il sindacato Federata ha emesso una nota chiarificatrice sul suo portale. No ...

Maltempo : cede la finestra in una Scuola elementare - feriti due bambini di sette anni : Paura questa mattina alla scuola primaria Cattaneo di Calcio (Bergamo), dove due bambini di 7 anni sono rimasti feriti, per fortuna in modo non grave, per la caduta di una finestra, il cui infisso ha ceduto per il forte vento delle ultime ore nella Bergamasca. L’incidente durante l’intervallo, quando i bambini erano in classe, una terza elementare: all’improvviso la struttura di una delle due finestre a scorrimento ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : acqua alta a Grado per la mare - scoperchiato tetto di Scuola nel Pordenonese : L’alta marea delle 13 ha provocato disagi e qualche allagamento a Grado (Gorizia): l’acqua ha raggiunto alcuni scantinati e abitazioni, senza creare pericoli per la popolazione. Un nuovo picco di alta marea è atteso per le 23: in questo momento il mare non riceve a causa dello Scirocco e quindi l’acqua non riesce a defluire. Il vento ha provocato oggi pomeriggio il parziale scoperchiamento della scuola elementare di Claut ...

Maltempo - grandine a Roma : una Scuola chiusa e traffico rallentato : L’ondata di Maltempo che si è abbattuta ieri sera nel quadrante est di Roma ha provocato la chiusura di una scuola media, a via Giovan Battista Valente al Collatino, e determinato numerose conseguenze sulla viabilità: all’Esquilino via Statilia è chiusa a causa della presenza di un albero sulla carreggiata e si segnalano code sulla Tangenziale Est, sul Muro Torto, sulla via Ostiense in direzione litorale, sulla Flaminia tra Labaro e ...

Maltempo Roma - V Municipio : interventi per allagamenti - una Scuola chiusa : Il presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi ha reso noto che al Collatino la scuola media Valente, nel V Municipio di Roma, oggi è rimasta chiusa a causa della caduta di calcinacci, provocata dalla forte ondata di Maltempo delle scorse ore. “Il sottopasso di via Sansoni al di sopra del quale passa l’alta velocita’ e’ bloccato – spiega Boccuzzi -. C’e’ piu’ di mezzo metro di ghiaccio, a breve ...

Scuola - a Bari un avviso sul diario per annunciare lo stop al tempo pieno. 'Addio diritti' : 'Il tempo pieno è un diritto. Un diritto delle famiglie, e con questa modifica all'orario si sta negando il diritto al lavoro dei genitori'. Il messaggio delle mamme lavoratrici è messo nero su bianco ...

Cercare di capire il mondo contemporaneo è qualcosa che apparentemente la SCUOLA non può fare. Un corso di Diessse Lombardia permette di farlo in modo diverso.

Maltempo Sardegna : danni a una Scuola di Quartu - chiusa per 10 giorni : In seguito ai vari sopralluoghi mirati alla verifica della tipologia e dell’entità degli eventuali danni provocati dal recente evento meteorologico in Sardegna, in virtù delle disposizioni del Sindaco di Quartu Sant’Elena che aveva prorogato anche per venerdì la chiusura delle scuole di competenza comunale, sono emersi alcuni problemi nel plesso della scuola secondaria di primo grado di via Turati. L’Amministrazione ha pertanto ritenuto ...

School Hacks - la Scuola al tempo dei social su Disney Channel : Su Disney Channel appuntamento dal lunedì al venerdì con School Hacks, una divertente serie in cui i Millennials raccontano la generazione Z

School Hacks - come affrontare la Scuola al tempo dei social : La vita a scuola può essere un incubo, ma per fortuna ci sono gli amici. Leo, ragazzo brillante ma timido, si è appena trasferito nella nuova scuola, ma può contare su Siry, l’amica di sempre di cui è segretamente innamorato da anni, e sui suoi stravaganti compagni, Nick, J, Spoiler, Mimy, Emily, sempre pronti a dargli una mano. La loro chat di gruppo è meglio di un manuale di sopravvivenza alle sfide quotidiane. La scuola di School Hacks non è ...