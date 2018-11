Scoperto grande cratere da impatto in Groenlandia

romadailynews

(Di giovedì 15 novembre 2018)dain– E’ stato individuato undainsotto il ghiacciaio Hiawatha largo 31 chilometri. E’ il primo del generenellanordoccidentale, riferiscono gli scienziati in uno studio pubblicato su Science Advance. Secondo i loro calcoli, il corpo celeste caduto in quell’area doveva esserepiù di un chilometro. Un evento che, deve aver avuto grosse ripercussioni ambientali nell’emisfero nord, se non in tutto il globo. La larga depressione circolare è stata scoperta grazie all’analisi delle immagini radar acquisite sull’area del ghiacciaio Hiawatha e di un successivo sondaggio fatto con un sistema radar a risonanza acustica aerotrasportato. Secondo i dati la struttura interna del ghiacciaio sarebbe costituita da tre strati di ghiaccio, dei quali quello più superficiale sopra al...