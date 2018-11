Scontro Salvini-Di Maio sugli inceneritori | «Sì | servono» «Non c’entrano una ceppa»

Salvini-Di Maio - è Scontro sui termovalorizzatori : ...nuovi impianti incenerimento» In particolare nella pagina del contratto di governo dove si prevede il superamento degli inceneritori si legge che «una corretta e virtuosa applicazione dell'economia ...

FLAVIO BRIATORE/ Lo "Scontro" con Salvini : 'In Sardegna non vieni perchè sei un po' provinciale' - IlSussidiario.net : FLAVIO BRIATORE ospite giovedì 15 novembre al Maurizio Costanzo Show: l'imprenditore replicherà alle parole della ex compagna Elisabetta Gregoraci?

Flavio Briatore/ Lo "Scontro" con Salvini : "Perché non abbassate il costo del lavoro?" - Costanzo Show - - IlSussidiario.net : Flavio Briatore ospite giovedì 15 novembre al Maurizio Costanzo Show: l'imprenditore replicherà alle parole della ex compagna Elisabetta Gregoraci?

'Roba da frustrati di sinistra'. Berlusconi e Salvini - lo Scontro degenera : La replica di Matteo Salvini alle parole di Silvio Berlusconi sulla 'dittatura' è durissima. 'Berlusconi parla addirittura di rischio 'dittatura' in Italia? Certe schiocchezze le lasci dire ai ...

"Clima illiberale" - "Sciocchezze". Ed è Scontro tra Berlusconi e Salvini : 'C'è un clima illiberale' . 'Sciocchezze' . Gli attacchi di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista alla stampa dopo l'assoluzione dopo l'assoluzione di Virginia Raggi, fanno litigare, a distanza, ...

Scontro Berlusconi-Salvini. Il Cav : "Siamo all'anticamera della dittatura". Il vicepremier : "Fa ridere" : "C'è un'aria di illibertà, siamo in una democrazia illiberale, anticamera della dittatura, se continua così". Così Silvio Berlusconi ai giornalisti arrivando al congresso dei giovani di Forza Italia a Roma, parlando del M5S al governo. "Dopo aver salvato l'Italia dagli eredi dei comunisti nel '94 - ha aggiunto-, sono ancora in campo per dare un contributo al nuovo salvataggio dell'Italia"."Io certe sciocchezze le ...

Salvini-Di Maio - Scontro a distanza su grandi opere e trasporti : Nel giorno della manifestazione Sì Tav a Torino e alla vigilia del referendum consultivo sulla privatizzazione dell'Atac a Roma, continua il braccio di ferro tra Lega e Cinque stelle o meglio tra ...

Travaglio Scontro con Giannini : “Ha fatto più Di Maio in 5 mesi che Salvini” : Travaglio si scontra nella trasmissione otto e mezzo con Giannini, si parla di Governo Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il direttore di Radio Capital, Massimo Giannini, secondo cui ormai “è già arrivato l’autunno per Luigi Di Maio”. Travaglio dissente: “Che sia arrivato l’autunno per Di Maio lo sento dire da prima che lui nascesse. Io aspetterei. Molti leader vorrebbero riuscire a ...

Salvini - Scontro nel governo : arriva l'ipotesi di tornare a votare a marzo : Salvini e Di Maio al braccio di ferro: la partita del dl sicurezza e del decreto anti corruzione si gioca su due fronti, al momento contrapposti. Sul primo decreto il governo ha posto la fiducia ed è appena stato approvato dal Senato, mentre sul secondo Lega e 5 Stelle stanno discutendo sullo stop alla prescrizione dopo la condanna di primo grado. Salvini e l'ipotesi voto a marzo Il dl Sicurezza è uno dei cavalli di battaglia del Carroccio, ...

Lo Scontro fra Di Maio e Salvini? Normale - è tutto scritto nel contratto : Aumentano le tensioni nel governo Lega-5 Stelle. Il ministro del Lavoro Di Maio contro il suo collega Salvini. 8 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Salvini va allo Scontro finale. Spunta l'ipotesi voto a marzo : Il braccio di ferro tra Lega e Movimento Cinque Stelle va avanti. La partita si gioca su due fronti. Il primo è quello che riguarda il dl Sicurezza su cui il governo ha posto la fiducia, il secondo è quello del dl anticorruzione in cui c'è la battaglia per lo stop alla prescrizione dopo la condanna in primo grado. il dl Sicurezza è il fiore all'occhiello della proposta leghista di governo e quello della prescrizione è invece diventato un ...

Scontro Salvini-Murgia : Botta e risposta tra Matteo Salvini e Michela Murgia: lo Scontro si consuma a colpi di post e ad accendere la miccia è un'intervista della scrittrice che parla del test inserito nel suo ultimo libro: ...

Scontro Salvini-Pd sul condono. "Ambientalismo da salotto" ... "Taccia - cinismo al potere" : "Ambientalismo da salotto". Matteo Salvini addita la variegata pattuglia di organizzazioni 'verdi' come concausa dello smottamento che sta travolgendo l'Italia che annega sotto le piogge torrenziali. Un attacco che non basta a neutralizzare l'indignazione di chi, in testa il Pd, gli rinfacciano i condoni votati. Come l'ultimissimo, quello inserito nel decreto Genova sulle case abusive di Ischia."Troppi anni di incuria e malinteso ambientalismo ...

Scontro Petrini-Minniti : “Perché se l’è presa con le Ong e non con l’Europa?”. L’ex ministro : “Ma lei sostiene Salvini?” : Durante la puntata di Piazzapulita (La7) del 1 novembre c’è stata una accesa discussione tra Marco Minniti e la giornalista Valentina Petrini. Ad accendere la miccia una domanda sull’operato dell’ex ministro, in particolare ad infastidire l’esponente dem è stato l’accostamento con l’azione del suo successore Matteo Salvini. L'articolo Scontro Petrini-Minniti: “Perché se l’è presa con le ...