Scherma | Arianna Errigo | fioretto o sciabola verso le Olimpiadi? Al Trofeo Marta Russo

Scherma - Coppa del Mondo Orleans 2018 : Rossella Gregorio si ferma ai quarti di finale - Arianna Errigo out ai sedicesimi : Se lo scorso anno era stata doppietta, questa volta le sciabolatrici azzurre chiudono giù dal podio nella prima tappa di Coppa del Mondo ad Orleans (Francia). La migliore è stata Rossella Gregorio, che si è fermata nei quarti di finale e non è riuscita a confermare la vittoria di 12 mesi fa. La campana è stata sconfitta, infatti, all’ultima stoccata dalla greca Despina Georgiadou per 15-14. Sempre l’ellenica aveva eliminato nei sedicesimi ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : Arianna Errigo perfetta nelle qualifazioni. L’Italia ne porta dieci in tabellone ad Orleans : Era solo la prima giornata nella prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Orleans, ma c’era grandissima attesa per vedere in pedana Arianna Errigo dopo i fatti degli ultimi giorni (dovrà decidere entro il 31 marzo tra fioretto e sciabola). La monzese ha risposto sul campo, vincendo i sei assalti del suo girone e staccando il pass per il main draw della gara di domani. Errigo è l’unica azzurra ad aver centrato subito la ...