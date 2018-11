Scandinavian Airlines | lo spot che commuove | “Vi siete mai fermati a guardare lo

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 novembre 2018) La(SAS), compagnia aerea di bandiera di Svezia, Danimarca e Norvegia, ha realizzato uno deglipiù belli e convincenti di tutti i tempi, divenuto subito virale sui social network, ottenendo milioni e milioni di visualizzazioni. Non potrebbe essere altrimenti, del resto, visto il modo in cui è presentato. Loè stato girato all’aeroporto Kastrup di Copenaghen, in Danimarca, dal fotografo Peter Funch e dal regista danese Jeppe Ronde. Hanno impiegato una settimana a lavorare in parte con attori ma anche ad aspettare il momento giusto per catturare dal vivo la sensazione degli arrivi tra le persone comuni in attesa dei loro cari. La clip, rinominata “The Arrivals”, fa parte della nuova campagna “We Are Travelers” incentrata su come il viaggio cambi le persone. Il focus delloè senza dubbio la voce che descrive le varie emozioni e i cambiamenti che ...