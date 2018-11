Scacchi | Mondiale 2018 | quinta patta tra Carlsen e Caruana | ma stavolta s’è visto

LIVE Caruana-Carlsen - Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA : gara-5 - sfida emozionante ma arriva un’altra patta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di scacchi 2018, gara-5 tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Dopo aver pareggiato le prime quattro partite e avere osservato un giorno di riposo, i due fenomeni della scacchiera tornano a sfidarsi a Londra (Gran Bretagna) in un incontro fondamentale che potrebbe indirizzare l’intera rassegna iridata: vincere oggi permetterebbe di portarsi in vantaggio sul 3-2 nella serie di dodici ...

LIVE Caruana-Carlsen - Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA Streaming : 15 novembre. Tutti gli aggiornamenti mossa per mossa : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA Streaming del quinto capitolo della sfida tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, valevole per il titolo Mondiale di scacchi. Il norvegese e l’italoamericano non si sono ancora schiodati dal risultato di parità: dopo quattro partite e altrettante patte il punteggio è di 2-2. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE SCRITTA DI Caruana-Carlsen (GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE) Caruana quest’oggi avrà il Bianco: ...

LIVE Caruana-Carlsen - Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA : gara-5 - italo-americano con il Bianco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di scacchi 2018, gara-5 tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Dopo aver pareggiato le prime quattro partite e avere osservato un giorno di riposo, i due fenomeni della scacchiera tornano a sfidarsi a Londra (Gran Bretagna) in un incontro fondamentale che potrebbe indirizzare l’intera rassegna iridata: vincere oggi permetterebbe di portarsi in vantaggio sul 3-2 nella serie di dodici ...

Caruana-Carlsen - Mondiale Scacchi 2018 : il programma e l'orario di oggi - 15 novembre - . Come vedere la sfida in tv e streaming : Sarà possibile seguire le mosse in diretta streaming al link sottoindicato, mentre OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE col commento delle stesse. https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22374?event=...

Caruana-Carlsen - Mondiale Scacchi 2018 : il programma e l’orario di oggi (15 novembre). Come vedere la sfida in tv e streaming : Dopo il secondo giorno di riposo, è pronta a ripartire la caccia al titolo Mondiale di scacchi: Magnus Carlsen lo sta difendendo, Fabiano Caruana sta tentando di andarselo a prendere. A Londra, alle ore 16, avrà luogo la quinta partita di una sfida ancora in parità, sul 2-2, per effetto di quattro patte. Se la prima partita, da sola, è durata 7 ore e 115 mosse prima che venisse siglata l’equa divisione del punto, le altre tre non sono ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen-Caruana - l’apertura Inglese e la cautela nel prendersi dei rischi : Oggi si osserva il secondo giorno di riposo previsto nel calendario del match valido per il titolo Mondiale di Scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il Campione del Mondo e il suo sfidante si trovano sul punteggio di 2-2, derivato da quattro patte con un’unica occasione per il norvegese di prendere un vantaggio, nella prima partita. Come è già successo due anni fa nel corso del match Carlsen-Karjakin, questa prima sequenza di patte ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen e Caruana non si fanno del male - quarta patta su quattro partite. Domani riposo : Tutto sempre, inevitabilmente pari. Magnus Carlsen e Fabiano Caruana aspettano ancora ad affilare le proprie migliori armi per questo match valevole per il titolo Mondiale di Scacchi. La quarta patta su quattro partite tra il norvegese e l’italoamericano, in sole 34 mosse, ne è ampia testimonianza. L’unico elemento di novità nell’arco dello scontro odierno riguarda l’apertura: Carlsen spiazza un po’ tutti e gioca 1. ...

LIVE Caruana-Carlsen Scacchi - Mondiale 2018 in DIRETTA : 13 novembre - norvegese col vantaggio del Bianco : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta partita del match valevole per il titolo Mondiale di scacchi che oppone Magnus Carlsen a Fabiano Caruana. Nelle prime tre partite il norvegese e l’italoamericano non sono riusciti a prevalere l’uno sull’altro, perciò il punteggio è di 1,5-1,5 con tre patte. Da quando il format della sfida iridata è quello delle 12 partite a cadenza regolare (con spareggi a tempo veloce ...

LIVE Caruana-Carlsen Scacchi - Mondiale 2018 in DIRETTA : 13 novembre - si sbloccherà la parità? : Calendario completo Cronaca prima partita Analisi prima partita Cronaca seconda partita Analisi seconda partita Cronaca terza partita Analisi terza partita Credits: Shutterstock CLICCA IL TASTO F5 ...

LIVE Caruana-Carlsen - Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA Streaming : 13 novembre. Tutti gli aggiornamenti mossa per mossa : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA Streaming della quarta partita del match valevole per il titolo Mondiale di scacchi. Magnus Carlsen e Fabiano Caruana si ripresentano davanti alla scacchiera per la quarta volta in quel di Londra. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE SCRITTA DI Caruana-Carlsen (MARTEDI’ 13 NOVEMBRE) Il punteggio attuale è di 1,5-1,5, per effetto delle tre patte nei primi tre incontri tra questi due interpreti di altissimo ...

LIVE Caruana-Carlsen Scacchi - Mondiale 2018 in DIRETTA : 13 novembre - si sbloccherà la parità? : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta partita del match valevole per il titolo Mondiale di scacchi che oppone Magnus Carlsen a Fabiano Caruana. Nelle prime tre partite il norvegese e l’italoamericano non sono riusciti a prevalere l’uno sull’altro, perciò il punteggio è di 1,5-1,5 con tre patte. Da quando il format della sfida iridata è quello delle 12 partite a cadenza regolare (con spareggi a tempo veloce ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen-Caruana - la terza partita e i perché di un finale patto : Diciamo la verità: la terza partita tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana di motivi di interesse ne ha raccolti pochi. Questo match per il titolo Mondiale di Scacchi, iniziato con una partita lunghissima e proseguito con due patte dalla durata quantomeno normale (poco più di tre ore l’una, appena oltre le quattro ore l’altra), sta prendendo al momento una piega che sa tanto di psicologico, perché a parte la mancata continuazione ...

Caruana-Carlsen - Mondiale Scacchi 2018 : il programma e l’orario di oggi (13 novembre). Come vedere la sfida in tv e streaming : Ore 16: si ricomincia. Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, alla vigilia della quarta partita, sono ancora inchiodati sul risultato di parità, aggiornato a 1,5-1,5 dopo la patta nel terzo incontro del match valevole per determinare il Campione del Mondo di scacchi. Per il momento, la più grande occasione rimane quella non concretizzata dal norvegese nella prima partita, in cui, col Nero, non ha visto una micidiale mossa di donna che avrebbe messo ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen e Caruana proseguono la serie di patte nel terzo incontro. Domani la quarta partita : Per uno strano scherzo del destino, anche la terza partita del match che assegna il titolo Mondiale di Scacchi finisce con una patta in 49 mosse, così com’era successo nella seconda. Magnus Carlsen e Fabiano Caruana non riescono in nessun modo a prendere un qualsivoglia vantaggio sotto il cielo di Londra. Il norvegese e l’italoamericano si danno dunque l’appuntamento a Domani, alle ore 16, per il quarto incontro dei dodici a ...