Sassari | paziente data per morta è viva | era pronto anche il funerale

(Di giovedì 15 novembre 2018) Una donna di 80 anni residente a Uri, piccolo paese in provincia di, era stata trovata priva di sensi dalla figlia. L'aveva colpita un ictus e subito era stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata. Dopo un primo accertamento, i medici avevano comunicato ai familiari la morte cerebrale della congiunta. Subito è scattata la procedura 'funerea'. I parenti dell'ottantenne si sono accordati col parroco per il, contattando altresì l'agenzia di pompe funebri. Tutto vano, visto che la, benché in gravi condizioni.L'iter burocratico relativo a un decesso si era concluso, erano stati acquistatiloculo e bara. La personaper, però, è. Il caso curioso, avvenuto in provincia die riportato da autorevoli giornali, come Repubblica, è balzato subito agli onori delle cronache. L'anziana di Uri ha avuto un ictus ed ora si trova ...