Sardegna | ritrovato cercatore di funghi disperso a Domus de Maria

(Di giovedì 15 novembre 2018) E’ stato trovato ildiin. Ha girovagato per due giorni e due notti nei boschi di Is Cannoneris ade, allontanandosi anche di chilometri dal luogo in cui si era smarrito, stamani ha incontrato casualmente un suo ‘collega’ e grazie a lui è riuscito a mettersi in contatto con i soccorritori che da 48 ore lo stavano cercando. Disavventura a lieto fine per Paolo Santoni, l’uomo di 76 anni di cui si erano perse le tracce. Le sue condizioni di salute sono buone. L’ultima segnalazione era arrivata martedì scorso grazie al suo cellulare, poi però la batteria si era scaricata rendendo impossibile l’individuazione. Dai ieri erano stati impiegati nelle ricerche anche i cani e i droni a supporto delle numerose squadre a terra (Vigili del fuoco, carabinieri, Corpo forestale, barracelli, soccorso alpino). Il pensionato ...