Sanzo CONI Toscana | “Progetto Tackle | ecososteniblità crea valore aggiunto all’evento

calcioweb.eu

: RT @CalcioFinanza: #Sanzo (CONI Toscana): «#Coverciano eccellenza italiana che guarda al futuro» - eleuricchio : RT @CalcioFinanza: #Sanzo (CONI Toscana): «#Coverciano eccellenza italiana che guarda al futuro» - zazoomblog : Sanzo (CONI Toscana): “Centro Tecnico FIGC di Coverciano eccellenza storica italiana che sa guardare al futuro” -… - CalcioFinanza : #Sanzo (CONI Toscana): «#Coverciano eccellenza italiana che guarda al futuro» -

(Di giovedì 15 novembre 2018) “L’ecosostenibilità è undello sport in grado di elevare gli standard qualitativi degli eventi e quindi anche di favorire il coinvolgimento dei giovani”. E’ il commento di Salvatore, presidente del, in merito al progetto europeo, coordinato dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e che sarà testato in occasione di alcune partite dei prossimi Europei di calcio 2020 in programma in 12 città diverse. Il progetto, che ha come capofila l’ateneo toscano e come partner la UEFA e la FIGC, si propone di migliorare la gestione delle partite di calcio tramite lo smaltimento dei rifiuti prodotti, la mobilità, l’illuminazione, la sensibilità ambientale dei tifosi e il sistema di governance ambientale delle associazioni e dei club. “Il calcio è lo sport più praticato in Europa – continua– Si tratta ...