ilfattoquotidiano

: Sanità moderna, ma solo sul telefonino - ilfattoblog : Sanità moderna, ma solo sul telefonino - TutteLeNotizie : Sanità moderna, ma solo sul telefonino - ItaliaStartUp_ : RT @DottNet: Con la #blockchain una sanità moderna e condivisa. #Iss in prima linea con le epatiti. Crescono trasparenza e sicurezza ? http… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Sono 380 le applicazioni per telefoni e tablet che riguardano laitaliana. Considerando che è in atto un drastico accorpamento delle aziende sanitarie locali (in Lombardia da 29 a 3, tra l’altro con un tasso di maggior funzionalità per il momento quasi nullo) la media rischia di essere elevatissima. Tanta modernità dovrebbe rispecchiare altrettanta efficienza, ma non è proprio così. Spesso lapare essere terreno più di operazioni di promozione politica che di reale ammento. Un esempio, rimanendo in tema di app, viene dal Veneto, regione di sicura eccellenza nel campo sanitario. Esistono due applicazioni, sviluppate da un consorzio dinamico e decisamente innovativo che fa capo alla regione: una segnala – in caso di bisogno – la situazione di attesa nei pronto soccorso, indicando quindi quelli più idonei per vicinanza e affollamento nel momento della ...