Sanità | indagine | gli italiani si fidano del medico | record tra gli over 65

meteoweb.eu

: La maggioranza Grillo-leghista sposi la nostra proposta di una Commissione d’Indagine parlamentare sulla sanità in… - AntonioIannone : La maggioranza Grillo-leghista sposi la nostra proposta di una Commissione d’Indagine parlamentare sulla sanità in… - Claudio8013 : RT @FratellidItaIia: Sanità, Rescigno: Il ministro Grillo avvii indagine su revoca accreditamento al Policlinico Sassari. A rischio 200 pos… - GHERARDIMAURO1 : RT @FratellidItaIia: Sanità, Rescigno: Il ministro Grillo avvii indagine su revoca accreditamento al Policlinico Sassari. A rischio 200 pos… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) La maggioranza deglisi fida del proprio, e, a godere della stima dei cittadini ci sono anche gli altri operatori del servizio sanitario nazionale, come gli infermieri: è quanto emerge dalla ricerca ‘Ilpilastro del buon servizio sanitario‘, che è stata presentata oggi a Roma nel corso dell’iniziativa organizzata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri ( Fnomceo) “40 anni del Servizio sanitario nazionale. La conquista di un diritto, un impegno per il futuro“. I dati rivelano che l’87,1% deglisi fida deldi medicina generale (la quota raggiunge il 90% tra gli65 anni), l’84,7% si fida dell’infermiere, mentre è molto più ridotta, sebbene ancora maggioritaria (68,8%), la quota di chi esprime fiducia nel Servizio sanitario nazionale. Lo stesso vale per gli ...