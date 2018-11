San Severino | il film Borg McEnroe al Cinema Italia

Teatri di San Severino - settimana ricca di eventi e iniziative : Mentre a Berlino la situazione politica degenera precipitosamente, Susanne è costretta a fare le sue scelte professionali e sentimentali, stando attenta a non tradire mai Vito, l'amico inseparabile, ...

San Severino - al via il progetto Pippi contro il maltrattamento dei bambini : Mercato San Severino. "Si chiama P.I.P.P.I, , ossia programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione, e si prefigge di ridurre il numero dei bambini allontanati dalle famiglie ...

Odissea per i diabetici a Mercato San Severino - l'appello della Fials Medici : Approfondimenti Riorganizzazione delle attività chirurgiche all'azienda 'Ruggi d'Aragona', soddisfatta la Fials 13 settembre 2018 'Si interagisca con l'Asl per dare dei locali in comodato d'uso ...

Scattata la campagna abbonamenti 2018/19 dei Teatri di San Severino Marche : Al via la nuova campagna abbonamenti dei Teatri di SanSeverino . Nel cartellone della stagione 2018/2019 figurano sette spettacoli di prosa al Feronia, nove film all'Italia e più di cento eventi tra musical, concerti, recite dialettali, mostre, Incontri con l'Autore, appuntamenti con la rassegna Altre Culture e tanto ...

San Severino Marche in nuovo portale web : ANSA, - SAN Severino Marche , MACERATA, , 2 OTT - Un nuovo portale web dedicato alla bellezze e ai tesori del territorio di san Severino Marche: www.turismosanSeverinoMarche.it, realizzato in ...

San Severino Marche in nuovo portale web : ANSA, - SAN Severino Marche, MACERATA,, 2 OTT - Un nuovo portale web dedicato alla bellezze e ai tesori del territorio di san Severino Marche: www.turismosanSeverinoMarche.it, realizzato in ...

San Pacifico/ Santo del giorno - il 24 settembre si celebra il patrono di San Severino Marche : Il 24 settembre si celebra San Pacifico, Santo del giorno: questi è il patrono della cittadina dove è nato e in cui ha passato gli ultimi giorni della sua vita e cioè San Severino Marche.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 04:45:00 GMT)