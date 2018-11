Samsung Pay si rinnova rendendo l’app più semplice da utilizzare

Samsung offre un film ogni tre acquisti effettuati tramite Samsung Pay dal 14 novembre : Samsung ha annunciato una nuova promozione dedicata a tutti coloro che acquistano tramite l'applicazione Samsung Pay. In palio un film su CHILI. L'articolo Samsung offre un film ogni tre acquisti effettuati tramite Samsung Pay dal 14 novembre proviene da TuttoAndroid.

Perché utilizzare Samsung Pay conviene da oggi 14 novembre con la promozione Chili : Samsung Pay in Italia ha fatto la sua prima comparsa nei mesi invernali di questo 2018. Il metodo di pagamento che sfrutta lo smartphone per le transazioni senza l'utilizzo della carta di credito tuttavia potrebbe non essere decollato del tutto per il mancato utilizzo degli utenti. Solo così si spiegano le iniziative che tendono a promuovere il servizio, l'ultima delle quali parte proprio oggi 14 novembre e ha come partner di eccezione la ...

Samsung mette in palio un Galaxy Note 9 al giorno per chi usa Samsung Pay e UniCredit : Samsung mette in palio un Galaxy Note 9 al giorno per chi usa Samsung Pay e UniCredit. E c'è una sorpresa anche per chi acquista un Galaxy Tab S4... L'articolo Samsung mette in palio un Galaxy Note 9 al giorno per chi usa Samsung Pay e UniCredit proviene da TuttoAndroid.

Google Pay in Italia - come funziona il sistema di pagamento. Banche aderenti e confronto con Apple Pay e Samsung Pay : come funziona e quali sono le principali caratteristiche tecniche di Google Pay e differenza con gli altri sistemi di pagamento Apple e Samsung

Google Pay in Italia : come funzione e quali sono le differenze con Apple e Samsung : La concorrenza cresce. E non potrà che far bene al mercato dei pagamenti digitali. È arrivato in Italia Google Pay, il servizio di Big G che permette di gestire le carte di credito e debito ...