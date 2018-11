Samsung Galaxy F svelato dai fornitori e da un nuovo render

Samsung Galaxy S9 : arriva Android 9 Pie con One Ui/ Nuovo sistema operativo e nuova interfaccia - IlSussidiario.net : Samsung Galaxy S9: arriva Android 9 Pie con One Ui. Nuovo sistema operativo e nuova interfaccia per i possessori dello smartphone coreano

Importanti aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5 - 5A - ZenFone Max Pro M1 - Sony Xperia XZ3 - XZ2 - XZ2 Compact - XZ2 Premium - Honor Play - Samsung Galaxy Note 9 - S7 - S6 e S6 Edge : Oggi nuova "pioggia" di aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5, 5A, Sony Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, Samsung Galaxy Note 9, S7, S6 e S6 Edge L'articolo Importanti aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5, 5A, ZenFone Max Pro M1, Sony Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, Honor Play, Samsung Galaxy Note 9, S7, S6 e S6 Edge proviene da TuttoAndroid.

Falla sicurezza iPhone X - Samsung Galaxy S9 e Xiaomi Mi6 : recupero e furto dati cancellati : Il furto di dati cancellati potrebbe risultare più facile a bordo di iPhone X, Samsung Galaxy S9 e Xiaomi Mi6: sono questi i tre dispositivi in relazione ai quali Richard Zhu e Amat Cama, due hacker di grande successo, hanno dimostrato essere afflitti da una Falla di sicurezza che permetterebbe, avendo libero accesso ai terminali o essendo questi connessi ad una rete Wi-Fi compromessa, di recuperare dati processati dal compiler JIT. Al team ...

Samsung Galaxy S10 - rumors sulle caratteristiche tecniche e data uscita : Samsung prova il salto di qualità rivoluzionario con il prossimo smartphone 2019: il Galaxy S10 Samsung Galaxy S10, i primi rumors Galaxy S10, le prime indiscrezioni sulle specifiche Il prossimo ...

Samsung lancia il programma beta per Android 9 Pie con One UI su Samsung Galaxy S9 : Pochi giorni dopo averla mostrata in anteprima alla Samsung Developer Conference, il gruppo sud coreano lancia il programma beta per One UI su Samsung Galaxy S9. L'articolo Samsung lancia il programma beta per Android 9 Pie con One UI su Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Brutta sorpresa per i Samsung Galaxy con Android Pie : servizio a pagamento per i temi : Emergono alcune informazioni molto interessanti per gli utenti che hanno scelto un Samsung Galaxy e che, al contempo, sono in possesso di un prodotto destinato a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Dopo la svolta probabilmente in arrivo oggi per i Samsung Galaxy S9, in riferimento alle prime uscite della versione beta, infatti, oggi 15 novembre tocca soffermarsi su un provvedimento che probabilmente sarà poco gradito a ...

Samsung Galaxy S9 - Xiaomi Mi 6 e iPhone X fruttano migliaia di dollari al Pwn2Own : Il 13 e 14 novembre si è svolto a Tokyo il Pwn2Own, una competizione annuale tra hacker che ha come scopo scovare falle di sicurezza nei dispositivi: questa volta sono stati presi di mira in particolare Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 6 e Apple iPhone X. L'articolo Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 6 e iPhone X fruttano migliaia di dollari al Pwn2Own proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy ricondizionato : quale comprare : Non c’è ombra di dubbio, quando si parla dei migliori smartphone è impossibile non menzionare la serie Samsung Galaxy – serie “S” e serie “Note” – degli smartphone dalle grandi prestazioni e dalle inedite funzionalità. leggi di più...

Il giorno più atteso per Samsung Galaxy S9 e Android Pie : beta del 15 novembre e data UK : Ci apprestiamo a vivere una giornata intensissima per quanto riguarda i vari Samsung Galaxy S9 e S9 Plus che sono stati commercializzati in Europa. Salvo imprevisti, a partire da oggi 15 novembre potremo iniziare a toccare con mano la beta dell'aggiornamento Android Pie per i top di gamma di questo 2018, anche se come anticipato pochi giorni fa con un apposito articolo, difficilmente il programma verrà esteso anche all'Italia. Diventa ...

Nuove conferme per le tre versioni di Samsung Galaxy S10 e la disponibilità del 5G : Roland Quandt ha confermato che dovrebbero essere tre le varianti del Samsung Galaxy S10, così come già vociferato nelle scorse settimane L'articolo Nuove conferme per le tre versioni di Samsung Galaxy S10 e la disponibilità del 5G proviene da TuttoAndroid.

Di nuovo in piedi il Samsung Galaxy S7 con aggiornamento XXU3ERJE di novembre? Primi dettagli : I possessori di un Samsung Galaxy S7 ma pure di un Galaxy S7 Edge non devono disperare. L'aggiornamento di novembre per il loro device è in prima distribuzione in Europa e potrebbe porre rimedio a qualche malefatta di troppo imputabile al pacchetto di ottobre, pure esaminato nei giorni scorsi dalla nostra redazione. Quali sono i Primi dettagli della release software attesa ad ore o al massimo a giorni? Stiamo parlando del ...

Spie di Android 9 Pie per Samsung Galaxy Note FE e conferme per Realme 1 & 2 : Mentre Samsung Galaxy Note FE, la versione Fan Edition di Galaxy Note 7, può intravedere alcuni indizi sul possibile arrivo dell'aggiornamento ad Android 9 Pie, Realme 1 e Realme 2 possono toccarlo quasi con mano considerando che l'ex brand di OPPO ha confermato il futuro del nuovo major update. L'articolo Spie di Android 9 Pie per Samsung Galaxy Note FE e conferme per Realme 1 & 2 proviene da TuttoAndroid.

Fedez nello spot del Samsung Galaxy A7 | A9 con Prima di Ogni Cosa dopo l’addio all’iPhone (testo e video) : Fedez nello spot del Samsung Galaxy A7 | A9: è il rapper italiano il protagonista della pubblicità dedicata al nuovo device Samsung, disponibile per l'acquisto. Fedez non è solo il volto dello spot ma firma anche la colonna sonora. La musica che accompagna il video è infatti Prima di Ogni Cosa, il suo nuovo singolo dedicato a Leone, il figlio avuto dalla fashion blogger ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Il brano è stato presentato ...

Abbattuto il prezzo Samsung Galaxy S10 Lite? Strategia low-cost premiante : Il prezzo del Samsung Galaxy S10 Lite potrebbe essere più basso di quanto in molti hanno immaginato fino a questo momento. Il più "piccolo" tra i top di gamma 2019, atteso per la primavera, dovrebbe essere la soluzione a basso budget e alla portata di molte tasche, a patto di qualche rinuncia è chiaro. Sull'Infinity O Display del Samsung Galaxy S10 Lite ci siamo già soffermati in settimana. Ora un informatore più che autorevole del calibro di ...