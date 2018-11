Salvini sulla sudditanza verso la Juve | “Nel 2018 non esiste”

Vasco Rossi contro Matteo Salvini per Albachiara? Chiarimenti sulla fake news dopo il Maurizio Costanzo Show : Vasco Rossi contro Matteo Salvini per Albachiara? La notizia ha raggiunto il web nelle scorse ore, attraverso una mail che si è rivelata falsa. La portavoce di Vasco Rossi fa sapere di non aver mai scritto la nota stampa diffusa in rete e l'artista non ha mai espresso i pensieri ivi riportati. "Sono sbalordito e molto incazzato che un fascista come Salvini si sia messo a cantare la mia Albachiara", le fantomatiche parole attribuite a Vasco ...

‘Sulla mia pelle’ alla Camera - Ilaria Cucchi : ‘Indifferenza Salvini? Non m’interessa’. Fico : ‘Verità non fa male allo Stato’ : “L’indifferenza di Matteo Salvini? Non voglio commentare, chi ha a cuore la nostra battaglia di civiltà è con noi e non ci abbandonerà. Io credo nella parte pulita, buona, onesta delle istituzioni“. Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, dopo la proiezione del film Sulla mia pelle del regista Alessio Cremonini alla Camera dei deputati. Un’iniziativa promossa dal presidente della Camera, Roberto Fico, ma snobbata ...

Al via il vertice sulla manovra. Matteo Salvini : "All'Ue non va bene? Noi tiriamo dritto" : È iniziato a Palazzo Chigi il vertice di governo sulla manovra, presieduto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per rispondere ai rilievi dell'Unione europea. Subito dopo ci sarà un Consiglio dei ministri.La lettera per Bruxelles deve essere inviata entro la mezzanotte. Il vicepremier Matteo Salvini, prima dell'inizio della riunione ha detto ai cronisti che il governo non ha intenzione fare modifiche grosse alla ...

Di Maio e Salvini ai ferri corti - ma sulla manovra uniti contro la Ue : Litigano sulla Tav e sulle grandi opere, sul decreto sicurezza, sul fisco, sull’immigrazione, sulla prescrizione, sul conflitto d’interessi. Ma su un fronte oggi i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sembrano marciare compatti: la linea dura contro l’Europa sulla manovra, che non intendono ritoccare sulle cifre più indigeste a Bruxelles, il 2,4% deficit-Pil e la crescita all’1,5% nel 2019...

Salvini intervistato dai bambini “Alla lavagna” - bufera sulla Rai : “Propaganda rivoltante” : Il format del nuovo programma prevede che i bambini vestano i panni dell'intervistatore e pongano domande di politica agli ospiti presenti. La prima puntata ha visto la partecipazione del ministro dell'Interno Matteo Salvini, al quale i bambini hanno fatto domane su razzismo, immigrazione e vita privata.Continua a leggere

Cucchi - il film Sulla mia pelle domani alla Camera. Salvini assente : «Non ho tempo di andare al cinema» : Il film sull'ultima settimana di vita di Stefano Cucchi , Sulla mia pelle , ha già fatto discutere, così come il caso del geometra romano morto in carcere nell'ormai lontano 2009. Nove anni dopo, e ...

Cucchi - alla Camera proiezione del film “Sulla mia pelle”. Salvini : “Non ho tempo per il cinema” : L’appuntamento è per domani, martedì 13 novembre, alle 18. Nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari (via di Campo Marzio 78) viene proiettato il film “Sulla mia pelle”, di Alessio Cremonini, che racconta gli ultimi giorni di Stefano Cucchi. alla presentazione del film, voluta dal presidente della Camera Roberto Fico e che sarà trasmessa in diretta webtv sul sito di Montecitorio, oltre al regista ci saranno il ...

Vertice sulla Manovra - Salvini : 'Bene l'incontro' - ma sul caso è giallo : Il portavoce del premier, Rocco Casalino, ribadendo che "non c'è stato nessun Vertice", ha quindi spiegato che "c'è stato un fraintendimento". Per Casalino, infatti, "Di Maio era nel suo ufficio al ...

Vertice sulla manovra Conte-Salvini-Di Maio - assente Tria. Urge risposta all'Ue : Vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. La riunione è stata convocata per fare il punto sulla manovra economica, in vista della risposta che il Governo italiano dovrà dare entro domani alla Commissione Ue. assente il ministro dell'Economia, Giovanni Tria.Mentre in Parlamento si susseguono le audizioni, il Governo è chiamato a rispondere alla ...

Finita la luna di miele Salvini-Di Maio. La Lega : riflettere sulla piazza Sì Tav : Luigi Di Maio ha ancora negli occhi i 30 mila scesi ieri in piazza a Torino per dire di sì alla Tav. E non è un’immagine che aiuta, se alla sua porta si presenta Matteo Salvini con l’intenzione di avviare un nuovo confronto sulla Torino-Lione. Il leader della Lega vuole imporre una data di scadenza certa al verdetto del governo sull’Alta velocità i...

Salvini a Berlusconi : “Fai ridere!” e sulla Raggi assolta : “Sono contento” (VIDEO) : Salvini scontro con Berlusconi: “Parla di rischio dittatura, fa ridere” “Berlusconi che parla di rischio dittatura fa ridere. Come si fa a dire così, qualcuno confonde serietà e ordine” con dittatura. Così Matteo Salvini, durante una diretta Facebook dall’Eicma di Milano, replicando al Cavaliere che, parlando degli attacchi alla stampa di Luigi Di Maio, ha detto: “Se si continua così, siamo davvero ...

"Sulla Tav Salvini e Di Maio stanno ragionando" : "Le infrastrutture che servono al Paese ci vedono favorevoli. Sulla Tav Salvini e Di Maio stanno parlando, stanno ragionando, ci diamo tempo qualche mese per capire anche a livello politico che posizione tenere". Così il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio a margine di un evento di Confcooperative FedAgriPesca a Parma.Ieri la riuscita manifestazione Sì Tav con circa trentamila persone in piazza a Torino. "La ...

Matteo Salvini sulla Tav : “Un’opera cominciata è sempre meglio finirla” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato la manifestazione Si Tav di Torino dichiarando che "un’opera cominciata è sempre meglio finirla. Nel contratto di governo c'è scritto che si analizzano costi e benefici. Noi rispettiamo gli impegni presi. Aspettiamo che gente più competente di me dica se costa di più andare avanti o tornare indietro".Continua a leggere