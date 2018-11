Salvini oggi a Napoli L' intervista al Mattino | «Clandestini via | poi toccherà a chi è

Salvini fa jogging prima del Cdm : "Chi si ferma è perduto" : Una corsa nel cuore di Roma prima del Consiglio dei ministri sulla manovra. Il vicepremier, Matteo Salvini , si è concesso un po' di svago in attesa del vertice di governo che dovrà mettere a punto la ...

Tav - oggi il summit con la Francia : Toninelli vuole tempo per decidere | Salvini invece accelera : "Avanti tutta sulle grandi opere". Lo garantisce Matteo Salvini, che si è detto "molto impressionato dalla manifestazione diTorino". Il sindaco Appendino pronta a incontrare le promotrici della protesta di piazza. Al vertice con Parigi sulla Tav però il governo prenderà ancora tempo

Raggi assolta rilancia : "Fallita Opa di Salvini - ora mi aspetto soldi e poteri". Oggi a Roma il referendum Atac : "E' fallita l'Opa di Salvini su Roma" così Virginia Raggi, all'indomani dell'assoluzione, in un intervista a Il Fatto Quotidiano. "La Lega aveva provato a lanciare un'Opa su Roma ma ha fatto veramente male i conti. Speravano di arrivare prima della scadenza della mia giunta per raccoglier e i frutti di quello che abbiamo seminato in questi due anni e mezzo. Il Carroccio ora dovrebbe pensare a rispettare il contratto di governo. Per ...

Saviano - pioggia di insulti a Salvini alla notizia che si rivedranno tutte le scorte : Il duello verbale tra il ministro Matteo Salvini e Roberto Saviano si arricchisce di una nuova puntata. L'attacco arriva dallo scrittore e giornalista napoletano [VIDEO] attraverso i suoi account sui social network dopo aver saputo di essere stato citato più volte negli ultimi giorni dal leader della Lega, suo storico avversario. Oggetto del contendere l'approvazione del 'decreto sicurezza' e la conseguente decisione del ministro dell'Interno di ...

Salvini chiede meno scorte - oggi sono 585. Saviano nel mirino? : A breve partirà una razionalizzazione delle 585 scorte attualmente in vigore, di cui 15 per personalità nei confronti delle quali c'è massima allerta. Lo affermano fonti del Viminale sottolineando che la questione è stata affrontata l'8 novembre nel corso del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'obiettivo di Matteo Salvini è una verifica dei dispositivi di protezione per evitare errori di ...

Oggi il vertice tra Salvini Di Maio e Conte sulla prescrizione : Roma, 8 nov., askanews, - 'No, al vertice non vado. Sono stanco morto'. Così Matteo Salvini ha rimandato ad Oggi il discorso prescrizione, dopo un altro giorno di voci che si sono rincorse su un ...

Prescrizione - nuova fumata nera. Dai M5s tam tam alle Camere e sui social. Salvini : ne discuteremo - ma non oggi : Il leader leghista usa parole rassicuranti: 'Troveremo un accordo è giusto punire corrotti e corruttori ma i processi devono avere un inizio e una fine. Ci vedremo domani'. Cinquestelle in pressing ...

Dl Sicurezza - Salvini : “Non regaleremo più finti permessi di soggiorno a chi spaccia e stupra” : "Dopo mesi di lavoro offro agli italiani, che mi pagano lo stipendio, non solo il decreto, ma anche un provvedimento sull'immigrazione, non spenderemo più 35 euro al giorno ad immigrato, abbiamo dato una bella sforbiciata", ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini ospite a Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso.Continua a leggere

Prescrizione - Di Maio : “Così com’è piace a Berlusconi e a impuniti”. Salvini : “Ma no processi eterni”. Oggi vertice M5s – Lega : Bloccarla dopo il primo grado di giudizio. E varare la riforma con l’approvazione del ddl Anticorruzione. Il giorno della resa dei conti tra Lega e Movimento 5 stelle sulla Prescrizione è arrivato. In giornata Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giuseppe Conte si siederanno attorno a un tavolo per sciogliere il nodo che ha contrapposto i due partiti di governo negli ultimi giorni. I due leader si dicono ottimisti per il raggiugimento di un ...

Prescrizione - slittano i lavori : tensione M5S-Pd alla Camera. Sicurezza - Salvini : «Passerà oggi» : Le commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, chiamate a esaminare il ddl anticorruzione e l'emendamento sulla Prescrizione hanno fatto slittare la seduta delle 11 alle 12,30,...

Decreto sicurezza - Salvini : «Regalo agli italiani - passerà oggi». M5S : prima l'intesa sulla prescrizione : «Prevedo che il Decreto sicurezza passi oggi e sarà un passo in avanti per la sicurezza degli italiani. Di delinquenti italiani ne abbiamo abbastanza. Nel Decreto sicurezza e...

