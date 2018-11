Salvini-Di Maio | è scontro sui termovalorizzatori

I murales di TvBoy non prendono di mira solo Di Maio e Salvini : Analisi politica sui muri, che al tempo dei social funziona - forse - più dei fiumi di inchiostro. Dal governo guidato da Matteo Renzi in poi i blitz di TvBoy segnano le fasi salienti dei "giochi" che avvengono a palazzo Chigi, descrivendole in modo irridente ma non superficiale. L'ultimo colpo dello street artist oggi a Milano, dove in corso di Porta Ticinese è apparso un murales raffigurante i due ...

Di Maio risponde a Salvini sull'emergenza rifiuti in Campania : "Gli inceneritori non c'entrano una ceppa" : "Quando si viene in Campania e si parla di terra dei fuochi si dovrebbero tener presenti la storia e le difficoltà di questo popolo. La terra dei fuochi è un disastro legato ai rifiuti industriali (provenienti da tutta Italia) non a quelli domestici. Quindi gli inceneritori non c'entrano una beneamata ceppa e tra l'altro non sono nel contratto di Governo". Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio che fa riferimento, senza ...

Rifiuti - Salvini : “In Campania servono inceneritori per risolvere emergenza”. Di Maio : “Non c’entrano beneamata ceppa” : Per uno “occorre il coraggio di dire che serve un termovalorizzatore in ogni provincia”. Per l’altro, che non lo cita ma a lui si riferisce, gli inceneritori “non c’entrano una beneamata ceppa” e “non sono nel contratto di governo”. Matteo Salvini e Luigi Di Maio litigano sui Rifiuti della Campania, tema storicamente caro al Movimento Cinque Stelle. Ad accendere la miccia è la visita del ...

Manovra - Salvini e Di Maio hanno tre modi per ‘uscire’ dallo spread : Con lo spread a quota 400 (molti “player” esteri sono convinti che ci si arrivi entro dicembre) scatterà l’allarme rosso degli investitori internazionali sul debito italiano. Facendo uno sforzo per non rimanere ancorati agli abituali schemi politici destra/sinistra e neppure governo/opposizione, nelle ore in cui la Gran Bretagna sembra aver trovato l’accordo con la Commissione europea su una Brexit ordinata, il governo ...

"Al governo Salvini conta di più'. Il sondaggio che preoccupa Di Maio : governo a guida Cinque Stelle o leghista? Difficile dirlo con esattezza, ma per gli italiani - secondo l'ultimo sondaggio Emg per Agorà - è Matteo Salvini l'esponente dell'esecutivo a contare di più. ...

Salvini e Di Maio di spalle - imbronciati - con un cuore incerottato a fargli da sfondo : Ricordate il murale del bacio tra Salvini e Di Maio? L'amore secondo TvBoy, autore del graffito incriminato, sarebbe agli sgoccioli. Così, su un muro di Milano in corso di Porta Ticinese, spunta una nuova opera, La Guerra dei Social. I leader sono di spalle, imbronciati e smartphone in mano, controllano le interazioni con i loro profili mentre un cuore incerottato gli fa da sfondo. Gli scenari politici recenti riportano frizioni tra i due ...

Il "giornalista" Di Maio convocato dall'Ordine. Salvini difende la stampa : ... 'La libertà di espressione del proprio pensiero è un principio fondamentale della democrazia, così come la libertà dei giornalisti nel rispetto del diritto di cronaca, ma anche di una forza politica ...

Pensioni e manovra - Salvini e Di Maio attaccano Ue : 'Non ci piegheremo' : Chiarissime le ultime prese di posizione dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio nei confronti dell'Unione Europea: non ci piegheremo ai commissariamenti, è il momento di stare vicino al popolo italiano, il loro interesse viene prima di tutto. Le affermazioni del Ministro dell'Interno e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali dell'attuale Governo giallo-verde. Pensioni, Di Maio ribadisce: 'Quota 100 non è in ...