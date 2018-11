Salvini a Napoli presiede Comitato ordine e sicurezza pubblica

Salvini a 360 gradi su Napoli : 'Al Vasto allontanati 140 immigrati. Catacombe - il Vaticano ci verrà incontro' : Il ministro degli Interni Matteo Salvini è giunto nella Prefettura di Napoli dove presiede a riunione del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Salvini, lo scorso 2 ottobre, nel corso della ...

Salvini oggi a Napoli. L'intervista al Mattino : 'Clandestini via - poi toccherà a chi è pericoloso' : Il 2 ottobre Matteo Salvini venne accolto nel rione Vasto con applausi, richieste di selfie e strette di mano. Reazione non scontata a Napoli dove nella scorsa campagna elettorale si provò a scatenare ...

Napoli - de Magistris accoglie Salvini : 'Spero che porti elementi di concretezza e positività' : 'Ci auguriamo che domani il ministro ci porti elementi di concretezza e positività. Se sarà così non potremmo che prenderne atto'. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in vista della ...

Salvini torna a Napoli : giovedì presiederà il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, giovedì 15 novembre sarà in prefettura a Napoli per presenziare al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica congiunto per le province di Napoli e Caserta.

Salvini telefona a Don Fortunato : 'Torno presto a NapolI' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha telefonato a don Federico Saporito , parroco della zona est di Napoli che alcuni giorni fa ha inviato una missiva al Segretario della Lega e vice-premier per ...

Napoli - cartello : 'Vietato l'ingresso ai razzisti' con foto di Salvini in un locale : Una notizia [VIDEO] che senza ombra di dubbio suscitera' numerose polemiche e discussioni si è verificata in quel di Napoli e ha come protagonista il titolare di un ristorante della citta'. L'uomo, Francesco Andoli, è diventato famoso negli ultimi giorni dopo aver preso la decisione di affliggere alla porta di ingresso del suo locale, il ristorante-bottega Januarius che si trova proprio di fronte al Duomo di Napoli, una locandina sulla quale c'è ...

Napoli - divieto per Salvini in un locale : 'Qui i razzisti non possono entrare' : divieto di entrata per Matteo Salvini in un ristorante di Napoli. Il manifestino affisso alla porta parla chiaro: sulla faccia di Salvini c'è un netto segnale di divieto con la scritta 'Io qui non ...

Matteo Salvini - divieto di entrata in un locale di Napoli/ “Vietato ai razzisti. E per anni ci ha insultati” : Un risotratore napoletano ha appeso all'ingresso del suo locale un divieto di ingresso ai razzisti con l'immagine del leader della Lega su un divieto di sosta(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:38:00 GMT)

Napoli - in Consiglio primo esponente Lega di Salvini. Vincenzo Moretto (ex Msi - poi An) passa al Carroccio : Nasce in Consiglio comunale a Napoli il gruppo della Lega. Vincenzo Moretto, esponente della destra storica partenopea ha ufficializzato il suo passaggio nel partito del vicepremier Matteo Salvini, nel corso di una affollata conferenza stampa. Moretto, ex Msi poi An, ha alle spalle 20 anni di esperienza come consigliere comunale a Napoli. Il consigliere, primo esponente leghista nell’Assise cittadina, approdò in Fratelli d’Italia-An, ...

Napoli - è Moretto il primo consigliere comunale della Lega : 'Salvini investe sulla Campania' : Io continuerò a chiamarmi Vincenzo Moretto, consigliere comunale di Napoli, al di là dell'appartenenza politica il rispetto sarà sempre lo stesso'. Alla presentazione hanno preso parte il ...