Salvare gli insetti che non si vedono

Belluno - Achille dona i suoi risparmi per Salvare gli alberi : Quegli alberi abbattuti dal vento, la montagna distrutta, gli animali del bosco in difficoltà. Quando il piccolo Achille Marigo, un bimbo di nove anni di Mira, in provincia di Venezia, ha visto in televisione il disastro che era successo in provincia di Belluno, ha deciso di dover dare il suo contributo per risolvere la situazione. Lui, che ama il lupo, che va a raccogliere i funghi con il nonno, che sta imparando a riconoscere le tracce degli ...

Un ordine del giorno in Consiglio per Salvare il tribunale di Modica : Il consigliere comunale 5 Stelle a Modica, Marcello Medica propone un ordine del giorno del Consiglio per salvare il tribunale di Modica

Maltempo - tragedia di Casteldaccia : “Mio figlio ha tentato di Salvare la sorellina” : “Mio figlio Federico ha tentato di salvare la sorellina. Ma sono morti tutti e due”. Nel ricordo di Giuseppe Giordano affiora una scena drammatica nella villetta di Casteldaccia invasa dall’acqua. “Ho visto – racconta – le vetrate diventare scure, la luce è andata via, uno strato di fango si muoveva sul pavimento. Ci siamo spostati nella stanza accanto. E qui c’era mio figlio Federico che aveva in ...

Non moriranno - almeno per oggi. Un sit in per Salvare gli alberi della don Bosco : In alcune parti del mondo, quelle che spesso vengono chiamate come in via di sviluppo, gli alberi non si tagliano. E se bisogna farci una casa in quel terreno, l'albero resta. Dentro la casa, con ...

Mps - il piano drastico del governo : sull'orlo del baratro - come la vogliono Salvare : Ci sarebbe un piano del governo Lega-M5s che riguarda il futuro del Monte dei paschi di Siena. Secondo Repubblica, lo scorso 17 ottobre ci sarebbe stato un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i ...

Pd - Delrio : svegliamoci - persone al centro e Salvare unità : Roma, 24 ott., askanews, - Preservare 'ad ogni costo l'unità', 'ricostruire la fiducia che abbiamo perduto' e preparare una svolta culturale che metta la persona al centro. Da qui, secondo il ...

"Cerchiamo un donatore per Salvare nostro figlio di un anno e mezzo" : a Milano il test per la compatibilità : Oggi e domani in piazza Sraffa con Admo per la “tipizzazione tissutale”. L'appello per il piccolo Alessandro Maria arriva anche qui

"Cerchiamo un donatore per Salvare nostro figlio" : l'appello dei genitori di Alessandro - un anno e mezzo : Serve midollo compatibile. Oggi a Milano in piazza Sraffa con Admo per il test di “tipizzazione tissutale”

Una banca del seme per Salvare il re degli Appennini - l'orso marsicano : È un animale molto schivo, timoroso, e non si conoscono, a memoria d'uomo, episodi di aggressività nei confronti dell'uomo. Un esemplare maschio può arrivare a pesare oltre due quintali mentre le femmine mediamente, pesano la metà. È l'orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus Altobello, 1921) una sottospecie endemica del nostro Appennino centrale descritta, negli anni Venti del ...

Barcolana 2018 : il WWF lancia il progetto #SafeSharks per Salvare gli squali nel Mediterraneo : Gli squali sono sopravvissuti alle ere geologiche ma oggi sono a rischio per colpa dell’uomo, soprattutto nel Mediterraneo. Sebbene si conosca ancora poco sulle loro abitudini, una cosa è certa: oltre la metà delle 86 specie che popolano il Mare Nostrum, tra squali, razze e chimere, sono a rischio soprattutto perché catturate nelle reti a strascico o negli attrezzi da pesca utilizzati per la pesca al tonno o al pesce spada. Si calcola che nel ...

Educazione civica europea e partiti transnazionali : dagli under 25 un piano per Salvare l'Unione europea : E non più europea', esordisce Sara, 25 anni, nata in Calabria, a Lamezia Terme, studentessa di Economia alla Luiss di Roma. 'Il voto degli inglesi a favore della Brexit, l'interminabile ascesa del ...

Surriscaldamento globale e allarme Onu : alcuni consigli per Salvare il Mondo : Ad abbracciare in toto la filosofia ambientalista è la fondazione canadese David Suzuki che invita i cittadini di tutto il Mondo a prendere delle piccole precauzioni per contribuire a diminuire l'...

Guardiano zoo ucciso da una rara tigre bianca : la sua famiglia chiede di Salvare l’animale : La polizia giapponese sta indagando sulla morte di un Guardiano di 40 anni apparentemente attaccato da una delle quattro rare tigri bianche che vivono del parco zoologico di Hirakawa a Kagoshima. Intanto la famiglia della vittima ha chiesto di non uccidere l’animale, un maschio di 5 anni di 170 kg.Continua a leggere