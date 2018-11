Salute | con riduzione fattori rischio evitabili 30% demenze

presidente marini interviene all'incontro "l'assistenza infermieristica in Salute mentale a 40 anni dalla legge basaglia" : ... con grandi medici, ricercatori e studiosi che hanno portato un loro apporto specifico alla riforma che ha rivoluzionato il mondo della psichiatria, con Perugia che anticipò molti temi che ebbero poi ...

Dieta dimagrante con frutta e verdura per dimagrire in Salute : La Dieta dimagrante con frutta e verdura promette di far dimagrire di qualche chilo mangiando alimenti che fanno bene alla salute. Il menù.

Il saluto degli U2 all’ultima data del tour 2018 a Berlino - addio ai concerti per i problemi di Salute di Bono? (Video) : Le parole del leader degli U2 all'ultima data del tour 2018 a Berlino hanno ribadito l'intenzione della band di prendersi una lunga pausa dalle scene. Trova così conferma, dalla viva voce di Bono che con emozione ha salutato il pubblico dell'Experience+Innocence tour 2018, la volontà del gruppo rock di fermarsi e probabilmente dire basta ai tour internazionali, impegnativi e faticosi per una produzione mastodontica come quella degli U2, dopo ...

Una buona Salute orale è fondamentale per prevenire e controllare il diabete : SUNSTAR e la Federazione europea di Parodontologia (EFP) lanciano la campagna “Parodontologia e diabete” in occasione della Giornata mondiale del diabete Esiste una correlazione diretta tra salute orale e diabete: il rischio di sviluppare il diabete è superiore del 20-30% per chi soffre di problemi parodontali, chi è affetto da diabete è 1,5 volte più esposto al rischio di disturbi gengivali. La buona notizia è che una buona salute ...

Sesso - parlarne con le amiche fa bene alla Salute : Mandami un whatsapp per dirmi come è andata...Le dimensioniSe lui è bravoQuando finalmente... Quando c'è stato un imprevistoNon solo cosa si dice all'amica, ma è importante anche il doveParlare del Sesso, e degli argomenti collegati, con i propri amici farebbe bene alla salute. Sarebbe cioè associato a un miglior benessere sessuale e generale. Lo racconta un nuovo studio pubblicato sull’International Journal of Sexual Health accodandosi ai ...

Contraccettivi gratuiti agli under 26 e prevenzione - anche la Toscana dà via libera : “Salute sessuale al primo posto” : Preservativi, pillole, spirali, cerotti e altri Contraccettivi saranno gratuiti anche in Toscana. La giunta regionale ha approvato la proposta dell’assessora Pd al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi, in merito a “educazione alla salute sessuale e riproduttiva e all’accesso alla contraccezione gratuita”. “Una decisione che abbiamo fortemente voluto, fondamentale per contrastare malattie sessualmente ...

Connessa - predittiva - digitale e necessariamente empatica : la Salute del futuro abita già nel presente - : Nella scienza medica la tecnica predittiva è resa possibile grazie ai progressi tecnologici e in ambito biomedico e alla disponibilità a un'enorme mole di dati. Alfabetizzazione significa imparare ad ...

Salute 4.0 : curarsi nell’era digitale - generazioni a confronto : L’innovazione tecnologica e l’aumento delle aspettative di vita hanno cambiato profondamente il rapporto degli italiani con la propria Salute e l’approccio alle cure. Se fino a pochi decenni fa il rapporto medico-paziente era molto più diretto, oggi alla presenza dei primi sintomi di una malattia il web è diventato il vero punto di riferimento per tutte le generazioni, dai nativi digitali fino ai Senior. Se l’età rappresentava un fattore ...

Microbioma e alimentazione : come influiscono sulla nostra Salute : Tracciare linee guida condivise e discutere le ultime novità nel campo della Gastroenterologia: questo l’obiettivo del convegno a Casa Spadoni, Faenza, del 15 novembre, organizzato dal prof. Enrico Roda, presidente della Fondazione Istituto Scienze della salute, che vuole portare alla luce le implicazioni in Gastroenterologia e Medicina Interna dell’alimentazione moderna e come questa influisca sulle patologie e sulla salute dell’apparato ...

Morbillo - Min. Salute : situazione a Bari sotto controllo : Roma, 12 nov. , askanews, - "Il focolaio di Morbillo registrato a Bari è sotto controllo, ma dobbiamo porre l'attenzione sul fatto che, nonostante le ottime percentuali di copertura vaccinale della ...

Cecilia Rodriguez preoccupa i fan : il messaggio dell’argentina sulla sue condizioni di Salute : Cecilia Rodriguez ha dato forfait ad un evento a cui avrebbe dovuto presenziare: la bella sorella di Belen parla dei problemi di salute che gliel’hanno impedito e fa preoccupare i fan “Niente di grave, non vi preoccupate, ma in questo periodo sono stata molto impegnata e probabilmente il mio corpo mi ha voluto dire di rallentare un pochino. Mi scuso con tutte le persone che si sono impegnate per realizzare l’evento Gaelle e che ...

Beatrice Lorenzin : "La Salute degli italiani non si tutela con i like - ma con dati scientifici" : Il tema dei vaccini è sempre più dibattuto. L'ultimo caso riguarda un bambino di Bari che ha contratto il morbillo da una bambina non vaccinata. Il bimbo è in condizioni gravi, essendo già malato di otite. A dire la sua su questo argomento è l'ex ministro della salute Beatrice Lorenzin. Intervistata da Leggo, l'ex ministro ribadisce la necessità delle vaccinazioni obbligatorie.La salute degli italiani ...

Malore per Joe Perry degli Aerosmith - ricoverato d’urgenza dopo un concerto : aggiornamenti sulle condizioni di Salute : Malore per Joe Perry degli Aerosmith dopo un concerto a New York. L'artista ha tenuto un live con Billy Joel, al Madison Square Garden di New York, e subito dopo ha accusato un Malore ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Il primo a darne la notizia è stato il sito deadline.com. La vicenda è poi rimbalzata in rete in tutto il mondo e TMZ ha fornito alcuni aggiornamenti sulla situazione che si è verificata nel backstage del ...