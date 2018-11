Salgono vittime incendi California | 56

California - vittime incendi Salgono a 48 : ANSA, - ROMA, 14 NOV - E' salito a 48 il numero delle vittime degli incendi che stanno devastando il nord della California. Il bilancio è stato riferito dalle autorità che stanno ancora cercando ...

Incendi in California - Salgono a 44 le vittime : devastazioni per oltre 100 mld : Ma di ora in ora si fa sempre piu' pesante anche il bilancio dei danni, per le persone oltre che per l'economia dello stato, e sempre piu' urgente la necessita' di reperire risorse e soccorsi. Molte ...

Incendi in California - Salgono a 44 le vittime : devastazioni per oltre 100 mld : New York - Hanno fatto e stanno ancora facendo strage: almeno 44 morti, circa 300 dispersi e 300.000 sfollati. Un bilancio terribile e tuttora provvisorio, quello degli Incendi in...

Il maltempo flagella l'Italia : Salgono a 12 le vittime : Il maltempo non dà pace all'Italia e il numero delle vittime continua a salire. Le regioni più colpite restano la Liguria , dove una violenta mareggiata ha distrutto il porto turistico di Rapallo e la ...

Salgono a 10 le vittime del maltempo : Strade interrotte, smottamenti e frane, da nord a sud. Paura per i fiumi a rischio esondazione, dal po , all'Adige al Piave. Gravissimi i danni alle strutture portuali della costa tirrenica. 180 ...

Maltempo - Salgono a nove le vittime. A Rapallo porto distrutto : Oltre 7mila gli interventi effettuati in tutta Italia dai vigili del fuoco a causa del Maltempo. 5.800 sono le persone impegnate nei soccorsi. Chiuso fino alle 14 di oggi l'aeroporto Cristoforo ...

Salgono a 9 le vittime del maltempo : ancora pioggia e forte vento sull’Italia - l’allerta resta : Continua a flagellare l'Italia l'ondata di maltempo che da oltre 48 ore sta interessando il nostro paese con temporali e piogge torrenziali, venti oltre i cento chilometri orari e mareggiate con onde anche di sette metri che stanno sferzando le coste. E purtroppo sale ancora il bilancio delle vittime: alle sei di ieri se ne sono aggiunte altre 3: ...

Maltempo killer - le vittime Salgono a 8 Albero travolge vigile del fuoco : Roma, 30 ott., AdnKronos, - Sale a otto il bilancio delle vittime del Maltempo che ha investito l'Italia. E' stata ritrovata priva di vita la donna data per dispersa a seguito della frana caduta ieri ...

Tragico incidente in India : treno sulla folla - le vittime Salgono a 61 : Si è aggravato, salendo a 61, il bilancio dell’incidente ferroviario verificatosi venerdì in India: un treno ha investito dei fedeli che erano radunati sui binari ad Amritsar, nello Stato del Punjab, per assistere ai fuochi d’artificio nell’ambito di un festival indù. Le celebrazioni si stavano svolgendo per il giorno di Dussehra. L'articolo Tragico incidente in India: treno sulla folla, le vittime salgono a 61 sembra essere il ...

Francia - Salgono a 14 le vittime nell'Aude : giovedì potrebbe arrivare l'ex uragano Michael : Gli uragani durante l'ultima settimana hanno portato morte e devastazione in tutto il mondo. La tempesta subtropicale Leslie ha colpito prima Spagna e Portogallo [VIDEO], per fortuna senza mietere vittime, e poi si è riversata nella regione dell'Aude, dove per via di un'inondazione, molte persone hanno perso la vita. Nelle ultime ore si cercano ancora i dispersi e il bilancio delle vittime è arrivato a 14. Secondo il servizio di Previsioni meteo ...

Spagna - alluvioni a Maiorca : trovato il corpo del bimbo disperso - le vittime Salgono a 13 : E’ stato rinvenuto a Maiorca, vicino a un ponte nella città di Sant Llorenc de Cardassar, il corpo senza vita del bimbo di 5 anni che risultava disperso dalla scorsa settimana, quando l’isola spagnola è stata colpita da devastanti alluvioni. Sono dunque 13 le vittime dell’ondata di maltempo. Il piccolo viaggiava a bordo di un’auto con la madre e la sorella di 7 anni, quando la vettura è stata trascinata via da un fiume di ...

Uragano Michael devasta la Florida : distrutte case e litorali - Salgono a 21 le vittime : Disastro in Florida, salgono le vittime dell'Uragano Michael. Interi paesi distrutti. Ciò che è rimasto dell'Uragano Michael, ormai ridotto ad una semplice perturbazione nord atlantica, ha da poco...

USA - Uragano Michael : le vittime Salgono a 11 : È salito a 11 il bilancio delle vittime causate del passaggio dell’Uragano Michael negli StatiUniti, a seguito del decesso di 5 persone in Virginia: lo hanno reso noto le autorità locali. Dopo avere colpito la Florida mercoledì come Uragano di 4ª categoria, Michael è stato poi declassato a tempesta tropicale. L'articolo USA, Uragano Michael: le vittime salgono a 11 sembra essere il primo su Meteo Web.