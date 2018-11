Rush finale tra Luigi Gubitosi e Alfredo Altavilla per la guida di Tim Vivendi pensa già

Alitalia - Rush finale per offerta Ferrovie : rush finale in vista della scadenza del 31 ottobre, giorno in cui scade la procedura di vendita di Alitalia . Per le Ferrovie dello Stato, al momento, principale attore in campo, si stringono i tempi ...

Il Decreto Genova al Rush finale. Cantone e il rischio infiltrazioni : «Intervenire subito»| : Il presidente Anac al Ducale: «Ho espresso perplessità che vanno nella logica collaborativa». Cozzi: «In via Perlasca rimozione controllata dei resti»

Il Decreto Genova arriva al Rush finale : Domani partirà l’iter per la conversione in legge. Incontro tra Bucci e il presidente Anac. Cozzi: «In via Perlasca rimozione controllata dei resti». Sul reperto 132: «Importante perché integro»

La Lega vuole il Tg1 : le nomine Rai al Rush finale. Outsider in quota M5s : Federica Sciarelli e Giuseppina Paterniti : Il tentativo è chiudere in settimana, ma l'intesa non è stata ancora trovata. Tanto che il consiglio di amministrazione che dovrebbe dare il via libera alle nomine alle testate e alle reti Rai non è stato convocato. Il presidente della tv pubblica Marcello Foa è in Israele per alcune conferenze e dovrebbe rientrare domani sera. Entro allora, se si vuole convocare il consiglio per venerdì, la lettera ai ...

Alitalia - piano da 2 miliardi. Rush finale per un socio cinese : L’obiettivo del Governo è costituire una compagine dove il Mef possa entrare con una quota attorno al 15 per cento, affiancata da gruppi pubblici come Ferrovie dello Stato, ma anche altre aziende di Stato in corso di definizione. Ci sarà, almeno secondo le attese del Governo, un socio strategico estero...

Ciclismo Cup 2018 – Dal Giro dell’Emilia alla Tre Valli Varesine : in scena il Rush finale : Ultime battute della Ciclismo Cup: rush finale per il ‘Campionato Italiano a squadre’ in tv e sul web con PMG Sport, ecco come seguire le corse Nel weekend e inizio settimana prossima si preparano le ultime battute della Ciclismo Cup 2018, la challenge comprendente tutte le prove italiane di classe HC e 1 incluse nel Europe Tour dell’UCI, per decretare la squadra Campione d’Italia che avrà di diritto l’accesso al Giro d’Italia 2019. Sul ...

Fisco : domani ultima rata - rottamazione al Rush finale : rottamazione fiscale al rush finale. domani scade il pagamento della quinta e ultima rata della prima definizione agevolata, ma anche della seconda rata della cosiddetta rottamazione bis per i debiti ...