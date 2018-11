Rotta Pd | Di Maio prende i voti di Giggino a purpetta Cesaro | M5s con Forza

Salvini e Di Maio di spalle - imbronciati - con un cuore inceRottato a fargli da sfondo : Ricordate il murale del bacio tra Salvini e Di Maio? L'amore secondo TvBoy, autore del graffito incriminato, sarebbe agli sgoccioli. Così, su un muro di Milano in corso di Porta Ticinese, spunta una nuova opera, La Guerra dei Social. I leader sono di spalle, imbronciati e smartphone in mano, controllano le interazioni con i loro profili mentre un cuore incerottato gli fa da sfondo. Gli scenari politici recenti riportano frizioni tra i due ...