Rossi | ' Yamaha | prossimi mesi cruciali Valencia è importante'

MotoGp Valencia - Valentino Rossi ci riprova 'La Yamaha migliora' : Per niente facile, il passaggio dalla Yamaha alla Ducati, ma quando abbiamo trovato la strada ci siamo sentiti fortissimi: i padroni del mondo. Ho dato un contributo importante all'evoluzione di ...

Valentino Rossi - GP Valencia MotoGP 2018 : “La Yamaha va forte. Cercheremo di chiudere al meglio la stagione” : Nel pRossimo weekend calerà il sipario sul Mondiale 2018 di MotoGP. A Valencia, sede dell’ultimo round dell’annata, ci si andrà quasi a cuor leggero perché Marc Marquez e la Honda hanno già conquistato i loro titoli iridati (piloti e costruttori). L’ultimo nodo da sciogliere riguarda la graduatoria dei singoli team ma anche in questo casa la squadra di Marc ha un notevole vantaggio e potrà verosimilmente firmare il suo ...

MotoGp - Pernat e quel retroscena su Valentino Rossi : “ecco cosa ha fatto appena ha notato il risveglio della Yamaha” : Il manager italiano ha analizzato la prestazione di Valentino Rossi in Malesia, svelando un piccolo retroscena L’amarezza resta, soprattutto analizzando la prestazione compiuta da Valentino Rossi in Malesia. Il Dottore avrebbe meritato il successo a Sepang, se non fosse stato per quella caduta costata tantissimo al pesarese. AFP/LaPresse Una gara che ha riacceso i riflettori sul pilota della Yamaha, rimasto all’ombra in questa ...

Moto2 - Marini all’attacco : “l’anno pRossimo voglio il Mondiale. Valentino Rossi? La Yamaha deve ascoltarlo” : Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha svelato le proprie emozioni dopo la vittoria di Sepang in Moto2, parlando anche di Bagnaia e di Valentino Rossi Prima vittoria in Moto2, proprio nel giorno del titolo mondiale di Bagnaia. Quanto successo in Malesia all’interno dello Sky Racing Team VR46 appare come un vero e proprio passaggio di testimone, con Luca Marini pronto a dare la caccia nel 2019 a quel Mondiale adesso nelle mani di ...

La caduta di Rossi a Sepang regala a Dovizioso il titolo di vicecampione - la sfida adesso è tutta in casa Yamaha : la nuova classifica piloti : Marc Marquez vince ancora, Rossi cade e regala a Dovizioso il titolo di vicecampione del mondo: la nuova classifica piloti dopo il Gp della Malesia Niente da fare per Valentino Rossi a Sepang: il Dottore ha disputato una gara eccellente, sempre in testa, ma il sogno di una vittoria in questo difficile 2018 è svanito in curva 1 a quattro giri dal termine del Gp della Malesia, dove il nove volte campione del mondo è caduto. Marc Marquez ha ...

Valentino Rossi - GP Malesia MotoGP 2018 : “Soddisfatto del terzo tempo. Con la pioggia la Yamaha va forte” : Valentino Rossi è molto soddisfatto al termine delle qualifiche del GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale MotoGP. Sul tracciato bagnato di Sepang, il centauro italiano ha ottenuto il terzo tempo alle spalle dello spagnolo Marc Marquez (Honda) e del francese Johann Zarco (Yamaha Tech3), conquistando la prima fila nell’ultimo tentativo utile, grazie ad un ottimo t-4. Una gara che, da questo punto di vista, si prospetta positiva ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Persi punti in Australia - contento per Vinales e Yamaha. Ora lavoriamo sodo” : Valentino Rossi è pronto per disputare il GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend sul circuito di Sepang. Il Dottore, che a Phillip Island si è dovuto accontentare di un piazzamento di rincalzo mentre il suo compagno di scuderia Maverick Vinales si involava verso il successo, spera di riscattarsi alla grande e di difendere il terzo posto nella classifica generale con l’auspicio di fare bella ...

MotoGP - GP Australia 2018 : luci e ombre in casa Yamaha. La rinascita di Viñales e la delusione di Valentino Rossi : E anche il terzultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP è andato in archivio. Sul tracciato di Phillip Island (Australia) i centauri della classe regina si sono esaltati, in un campionato che il verdetto definito lo ha già dato, regalando confronti di alta qualità che hanno suscitato grandi emozioni in chi ha avuto la fortuna di assistere dal vivo e in televisione. E’ stato Maverick Viñales a trionfare. Lo spagnolo ha posto fine al digiuno ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «Gara difficile - ho perso tanti punti» : PHILLIP ISLAND - 'Ho sofferto tutta la gara dall'inizio e, quando sono partito per il giro di ricognizione, dietro mi scivolava un po' troppo a sinistra e cominciava a spinnare. Non me l'aspettavo, ...

MotoGP - GP Australia 2018 : Maverick Vinales spezza il tabù Yamaha e vince davanti a Iannone e Dovizioso - Rossi 6° - Marquez out : Dopo 490 giorni di attesa una Yamaha torna sul gradino più alto del podio in MotoGP. Maverick Vinales, infatti, domina il Gran Premio d’Australia 2018 di Phillip Island e fa tornare il sorriso alla scuderia di Iwata. Lo spagnolo, dopo essere partito male, risale in maniera rabbiosa ed inesorabile, approfitta del ritiro di Marc Marquez (dopo il contatto con Johann Zarco) e stacca nettamente tutti gli inseguitori, prima di stringere i denti ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «La seconda fila era alla mia portata» : PHILLIP ISLAND - Valentino Rossi si prepara a dare battaglia in Australia, dopo il settimo posto centrato in qualifica. 'Di solito queste non sono le nostre condizioni, bisognava essere molto ...

LIVE MotoGP - GP Australia 2018 in DIRETTA : qualifiche. Andrea Dovizioso sfida Marquez - ma Valentino Rossi ci prova con la Yamaha : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Australia, terzultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island si preannuncia un time-attack molto interessante con tanti pretendenti alla pole-position. Marc Marquez, per la tradizione recente, è il favorito per partire dalla p.1. Il neo campione del mondo della Honda ha voglia di festeggiare con un successo il titolo vinto a Motegi e farlo su ...

MotoGp - Valentino Rossi si sfoga in Australia - il Dottore dubita dei giapponesi : 'ho parlato con dei pezzi gRossi della Yamaha' : AFP/LaPresse Nel post libere, il nove volte campione del mondo ha ancora una volta mostrato tutto il suo disappunto: ' anche se vinciamo da qui alla fine, la sostanza non cambia: gli altri sono più ...