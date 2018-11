Roma | tifoso fermato a Pietralata ritratto sanguinante in commissariato FOTO - VIDEO

Tifoso della Roma fermato a Pietralata ritratto sanguinante in commissariato FOTO - VIDEO : Un Tifoso della Roma, Massimiliano M, è il protagonista di una FOTO e di un VIDEO che sta facendo il giro del web in questo ore. La FOTO, soprattutto, sta facendo molto discutere perché...

Conte : Champions League? sono tifoso della Roma : Roma – “Stasera c’e’ la Champions. Io sono tifoso della Roma”. Cosi’ il presidente del consiglio Giuseppe Conte risponde a chi gli chiede se stasera ci sara’ il vertice di governo. L'articolo Conte: Champions League? sono tifoso della Roma proviene da RomaDailyNews.

Batistuta : "Roma o Fiorentina? Sono tifoso viola. Un sogno giocare con Maradona" : La sfida tra Fiorentina e Roma "che Sono sempre state nel mio destino", il duello tra Messi e Cristiano Ronaldo "in cui prendo Leo" e la Juventus "che deve vincere la Champions League". Gabriel Omar ...

Batistuta : "Roma o Fiorentina? Sono tifoso viola. Maradona - errori che non condivido..." : La sfida tra Fiorentina e Roma "che Sono sempre state nel mio destino", il duello tra Messi e Cristiano Ronaldo "in cui prendo Leo" e la Juventus "che deve vincere la Champions League". Gabriel Omar ...

Scala mobile Roma - video di un tifoso durante il crollo : non saltavamo - : Mentre proseguono le indagini per accertare il motivo del cedimento che ha causato il ferimento di 24 persone, i supporter del Cska Mosca hanno diffuso un altro filmato, che smentirebbe alcune delle ...

Garcia : Da tifoso Roma voglio battere la Lazio : Roma - ' Per me è bello affrontare un club italiano. A differenza della Francia, in Italia ci sono tante grandi città che hanno due grandi squadre. A Roma ero dalla parte dei giallorossi e il mio ...

Roma - crollo scala mobile metro Repubblica : ecco la lastra della gamba amputata al tifoso del CSKA FOTO ESCLUSIVA : La FOTO della lastra del tifoso russo del CSKA Mosca al quale è stato amputato il piede, ieri sera, in seguito all'incidente sulla scala mobile della stazione della metro a...

Roma - città nel caos dopo il crollo di una scala mobile nella metro : furiosi scontri - un tifoso accoltellato : E’ caos a Roma. dopo il crollo di una scala mobile nella metro che ha provocato decine di feriti, un tifoso russo è rimasto accoltellato e due contusi in scontri tra le tifoserie del Cska di Mosca e della Roma nei pressi del ponte Duca d’Aosta, vicino allo stadio olimpico. Le forze dell’ordine hanno fatto anche uso di idranti. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...

Roma-Cska - scontri fuori dall’Olimpico : accoltellato un tifoso russo : Roma-Cska, scontri fuori dallo stadio Olimpico, i tifosi delle due fazioni sono venuti a contatto: tutti i dettagli Roma-Cska, scontri fuori dall’Olimpico, come se non bastasse il crollo nella stazione della metro Repubblica. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, le due tifoserie sarebbero venute a contato causando scontri violenti. La polizia è immediatamente intervenuta con cariche di alleggerimento, ma non ha potuto ...

Roma-Cska - crollo della metro : sale il numero dei feriti - amputata la gamba ad un tifoso russo [FOTO e VIDEO] : Roma-Cska, amputata una gamba ad uno dei tifosi rimasti coinvolti nell’incidente nella metro Repubblica Roma-Cska non è iniziata nel migliore dei modi. Il pre-gara è stato caratterizzato dal crollo di una scala mobile nella stazione metro Repubblica, attorno alle ore 19, durante il massimo carico per quanto concerne il trasferimento verso lo stadio Olimpico. Circa 20 i feriti, 4 dei quali in condizioni gravi, rimasti incastrati tra ...

Ultrà Romanista assolto per l'aggressione al tifoso irlandese durante Liverpool-Roma - condannato per gli scontri : Colpevole di aver provocato disordini violenti con un'altra trentina di tifosi romanisti, ma non di aver aggredito personalmente Sean Cox, fan irlandese del Liverpool ridotto in coma e tuttora semiparalizzato. Filippo Lombardi, 21enne ultrà della Roma, è stato condannato a tre anni di reclusione per i disordini del 24 aprile a margine della semifinale di Champion League Liverpool-Roma. È stato, però, assolto per ...

Scontri Liverpool-Roma : assolto anche il secondo tifoso giallorosso per l'aggressione a Cox : Filippo Lombardi non ha colpito Cox, ma è stato condannato a tre anni di carcere per disordini violenti

Roma - l’ex Rudi Garcia : “Sarò per sempre un tifoso giallorosso. Sul mio addio…” : Arrivato alla Roma in una calda giornata di giugno del 2013, Rudi Garcia è riuscito a lasciare il segno nei cuori dei tifosi giallorossi. Il tecnico è tornato a parlare della Roma e lo ha fatto al Corriere dello Sport, rispondendo alle domande sul suo ritorno allo Stadio Olimpico che avverrà il 25 ottobre nella […] L'articolo Roma, l’ex Rudi Garcia: “Sarò per sempre un tifoso giallorosso. Sul mio addio…” proviene da ...