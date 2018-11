Roma | tentano truffa dello specchietto | ma la vittima è un carabiniere

Roma : tentano truffa specchietto ma trovano Carabiniere in borghese - 2 denunce : Roma – Una coppia di ragazze di 30 e 34 anni, entrambe Romane, sono state denunciate a piede libero dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro con l’accusa di truffa. Le donne hanno tentato di mettere a segno l’ormai tristemente nota ‘truffa dello specchietto’, avvicinando un automobilista in transito nel traffico di viale Ostiense e accusandolo di aver provocato un danno alla loro auto, ...

Tentano di violentare la barista e aggrediscono il padre - due ucraini arrestati a Roma : Aggredita nel bar dove lavora da due stranieri e scampata allo stupro grazie solo all'intervento del padre e della polizia. I due sono stati arrestati dalla polizia di Stato per violenza sessuale e ...

Roma : Tentano furto in B&B - due giovani arrestate : Roma – Due Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, liberi dal servizio, hanno arrestato una 20enne e una 17enne, con l’accusa di tentato furto in concorso. Transitando a piedi in via Zanardelli, nei pressi di piazza Navona, i Carabinieri hanno notato le due giovani, gia’ conosciute per i loro precedenti reati dello stesso tipo, aggirarsi con fare sospetto tra i condomini e davanti i portoni dei ...

Roma - camuffati tentano rapina in banca : 19.48 E' stata trovata la pistola sottratta alla guardia giurata dell'agenzia dalla banca Popolare di Novara al Portuense, quartiere di Roma, dove poco prima 5 persone con il volto coperto (indossavano parrucche, cappelli, occhiali scuri)hanno tentato di rapinare la filiale L'arma è stata ritrovata distante dal buco sul muro utilizzato dalla banda per entrare e scappare.Il bottino della non sarebbe cospicuo a causa del fatto che il colpo ...