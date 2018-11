Roma | Bioparco aderisce domeniche ecologiche | sconti su biglietto

Roma : il Bioparco per le ‘domeniche ecologiche’ : Roma – Il Bioparco di Roma aderisce alle domeniche ecologiche del 18 novembre e del 2 dicembre 2018 offrendo uno sconto di € 4,00 sul biglietto di ingresso a chi esibirà alle biglietterie un BIT giornaliero (con timbro di domenica stessa) e ai possessori delle tessere Metrebus Card. Le tariffe saranno quindi: € 12,00 biglietto intero adulti (anziché € 16,00) e € 9,00 per i bimbi di altezza superiore a 1 metro e fino a 10 anni e gli over 65 ...

Halloween al Bioparco di Roma : il 27 e 28 weekend di festa per bambini e adulti all’insegna degli animali e delle zucche : Al Bioparco di Roma si festeggia Halloween il 27 e 28 ottobre con due divertenti giornate per tutta la famiglia in cui tutti i bambini mascherati fino a 12 anni avranno l’ingresso a € 7,50 anziché a € 13,00. Il programma prevede dalle ore 11.30 alle 16.30 molteplici attività: il laboratorio creativo manuale ‘magicamente ricicliamo’ per realizzare mostri e bacchette in plastica riciclata; ‘A scuola di magia’, appuntamento speciale in cui i ...