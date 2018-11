Roma | alla vista della Polizia ingoia 15 ovuli | arrestato

FootballAvenue 2018 è un successo : premiati Milan - Genoa e Roma : Giunto ormai alla VI edizione, FootballAvenue, il “Business Development Forum” dedicato agli incontri B2B tra club e aziende, ha rinnovato la scelta vincente di Milano come cornice dell’evento e si conferma uno degli appuntamenti più importanti per lo sport business Italiano, oltre che internazionale. Grazie alla presenza di oltre 500 partecipanti, tra club e aziende, […] L'articolo FootballAvenue 2018 è un successo: premiati Milan, Genoa ...

Roma - Coric in rampa di lancio : Di Fra lo prova trequartista e davanti alla difesa : Li abbiamo visti, ci siamo sorpresi, li abbiamo celebrati. Qualcuno prima, altri più tardi; diversi ormai del tutto, pochi solo in parte. Parliamo dei baby che Eusebio Di Francesco ha a disposizione e ...

Boscaglia : «Tonali pronto per un grande club. Alla Roma servirebbe» : I paragoni fanno certamente piacere, ma Pirlo è stato un grande del calcio mondiale e ciascuno deve essere sè stesso" esordisce il tecnico a Radio Radio Lo Sport, che poi racconta il primo incontro ...

Lotta greco-Romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Nikoloz Kakhelashvili supera Kaminski e si qualifica alla finale per il bronzo! Lo attende il georgiano Melia : Nikoloz Kakhelashvili si riscatta dopo la bruciante sconfitta di ieri ai quarti di finale contro il russo Golovin superando ai ripescaggi il bielorusso Dzmitry Kaminski in scioltezza e guadagnandosi un posto per la finale per il bronzo dei -97 kg ai Campionati del Mondo Under 23 di Lotta greco-romana. L’azzurro ha avuto la meglio su Kaminski, che precedentemente aveva sconfitto l’ucraino Kozliuk nel primo turno dei ripescaggi, ed ora ...

Manovra - Roma alla Ue : “Incasseremo 18 miliardi in un anno da privatizzazioni. Concedeteci 3 - 6 miliardi di flessibilità” : Nessuna marcia indietro sul deficit, tranne una rassicurazione sul fatto che in caso di superamento del 2,4% del pil il Tesoro assumerà “iniziative correttive” non meglio specificate. Nessun ripensamento sulla previsione di crescita per il 2019, che resta all’1,5% nonostante il rallentamento dell’economia nel terzo trimestre di quest’anno e le stime più basse delle istituzioni italiane e internazionali. Il governo ...

Negazionismo sul clima in un convegno alla Sapienza di Roma : 'L'anidride carbonica? Fa bene alle foreste' : stato organizzato nel dipartimento Scienza della Terra dell'Ateneo Romano. Incontro sul tema anche in Senato, dove sono insorti i Verdi: 'Vergogna!'

Clima - il convegno dei negazionisti alla Sapienza di Roma. Ma in sala ci sono solo i contestatori : Infine: nel caso qualcuno avesse il dubbio, in Italia esperti di Climatologia ci sono eccome, di quelli riconosciuti a livello internazionale, al lavoro da decenni con i colleghi di tutto il mondo. E,...

Clima - il convegno dei negazionisti alla Sapienza di Roma. Ma in sala ci sono solo i contestatori : Hanno esposto cartelli con su scritto: "Non esiste un pianeta B". Poi, dopo il saluto ufficiale del rettore, hanno parlato solo i professori che negano le responsabilità dell'uomo nel riscaldamento del pianeta. Sul quale - però - il 99,4 per cento degli scienziati è invece...

Un po’ di immagini dalla mostra di Zerocalcare a Roma : Per ripassare tutto il lavoro del fumettista Romano, si chiama "Scavare fossati, nutrire coccodrilli" e si potrà visitare al MAXXI fino al 19 marzo

Ahi Roma - Kolarov rischia una squalifica grazie alla “prova tv” : Roma, Kolarov potrebbe subire una squalifica, la prova tv potrebbe essere utilizzata nei confronti del terzino sinistro serbo: i dettagli Roma, il terzino serbo Kolarov rischia una squalifica a causa di espressioni blasfeme pizzicate dalle telecamere tv. Si tratterebbe di una reiterata bestemmia e le immagini sarebbero state già trasmesse al Procuratore federale per la valutazione. La prova televisiva potrebbe dunque essere usata contro ...

[Il commento] Il Carroccio molla il Nord per sbarcare a Roma. Lo stratega Salvini alla conquista dell'Italia : Testa spiega anche quella che dovrebbe essere la strategia politica leghista a Roma: "Spinta dal successo nazionale e dai sondaggi a favore investe dunque sulla presenza nella capitale, anche in ...

Roma - una mostra del fumetto dedicata alla città : Disney, Marvel, Tex e molti altri. Viavai di curiosi e appassionati in via Nazionale, per la mostra 'Una scuola di autori - 25 anni in mostra', organizzata dalla Scuola Romana Fumetti, che riunisce 70 ...

Piena del Po - Emilia-Romagna : rientra l’allarme - declassata la criticità idraulica : “La criticità idraulica si riferisce alla propagazione della Piena del fiume Po. Durante la giornata di martedì 13 novembre, la Piena transiterà nelle sezioni terminali con livelli idrometrici superiori alla soglia 1. Permangono condizioni di tempo stabile sul territorio regionale“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un avviso relativo alla Piena del Po valido “dalle 00:00 del 13 novembre 2018 ...

Laurea in medicina alla Cattolica di Roma vale anche negli Usa : Roma, 12 nov., askanews, - Doppia Laurea o 'double degree' in medicina e Chirurgia riconosciuta nei Paesi Ue e negli Usa. Questa prima esperienza italiana è uno dei frutti dell'accordo siglato tra l'...