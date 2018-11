Roberto Saviano - un'inchiesta di Panorama svela il nome della fidanzata : è Maria Di Donna : Roberto Saviano, lo scrittore e giornalista divenuto famoso per il romanzo "Gomorra", ha una fidanzata. Lo riporta la rivista italiana Panorama, la quale ha effettuato una indagine sullo stesso Saviano. Secondo le indiscrezioni riportate da tale inchiesta, lo scrittore avrebbe una storia d'amore con la ex cantante dei 99 Posse, Maria Di Donna. Meg, così come viene chiamata l'artista, ha una grande passione per la musica fin da quando era ...

Roberto SAVIANO/ Dagli incassi milionari alla scorta : Panorama mette sotto la lente lo scrittore - IlSussidiario.net : ROBERTO SAVIANO torna su Canale Nove con la seconda stagione di Kings of Crime. Tre nuove puntate con interviste ai protagonisti e testimoni del crimine.

Kings Of Crime : Roberto Saviano intervista Felice Maniero : Torna con la seconda stagione il programma di Roberto Saviano, ospite del primo appuntamento: Felice Maniero, detto Faccia d'Angelo.

Prima Elena Ferrante - poi Roberto Saviano : ma è giornalismo d’inchiesta attaccare gli scrittori? : Un paio d'anni fa l'inchiesta del Sole 24 Ore che "svelava" l'identità di Elena Ferrante, oggi quella del "nuovo" Panorama su Roberto Saviano. Su entrambe pesa una riflessione negativa sul giornalismo d'inchiesta. Mentre, all'estero e in Italia, le testate giornalistiche più coraggiose investono risorse per svelare ai lettori storie importanti, altre provano a colpire gli scrittori.Continua a leggere

Roberto Saviano contro Maurizio Gasparri : "Si sa che i fascisti scappano" : Maurizio Gasparri scrisse che Roberto Saviano era "un pregiudicato con condanna definitiva" ma, nonostante la querela dello scrittore, non sarà processato per diffamazione. La giunta per le immunità al Senato - scrive Il Fatto Quotidiano - ha negato l'autorizzazione a procedere contro il politico di Forza Italia. Determinanti per la decisione i voti del Pd, che ha votato a favore dell'immunità insieme a Lega e Forza Italia. ...

Roberto Saviano contro Matteo Salvini : "Il decreto sicurezza è autolesionista - suicida e criminale" : "Un decreto autolesionista, suicida e criminale". Con queste parole Roberto Saviano definisce il dl sicurezza su Facebook. Il provvedimento, fortemente voluto da Matteo Salvini, è stato votato oggi, 7 novembre, dal Senato. Il governo, che aveva posto la fiducia sul decreto ha ottenuto il via libera, nonostante le defezioni a alcuni pentastellati."Rimpatriare gli oltre 500mila immigrati irregolari presenti in Italia non si può ...

KINGS OF CRIME 2 con Roberto Saviano su Nove - ecco quando : Torna KINGS of CRIME 2, il programma di approfondimento condotto da Roberto Saviano sul Canale Nove: ecco le anticipazioni della prima puntata Tutto pronto per il ritorno in tv di Roberto Saviano. Lo scrittore e giornalista torna al timone della seconda edizione di “KINGS of CRIME 2“, la docu-fiction trasmessa su Canale Nove e dedicata ai protagonisti e ai testimoni di famosi crimini. KINGS of CRIME 2: quando inizia Al via da ...

EPCC - gara di haters tra Alessandro Cattelan e Roberto Saviano : A gara di haters con uno scrittore e giornalista che sull'odio sui social può decisamente dire la sua, Roberto Saviano. Roberto Saviano si racconterà alla scrivania di EPCC a...

La bufala della revoca della scorta a Roberto Saviano : Si torna a parlare della scorta dello scrittore Roberto Saviano. Nella giornata di oggi, un articolo pubblicato dal sito Il24.it e firmato dal giornalista Arnaldo Capezzuto ha fatto riesplodere il caso sostenendo che l'ufficio che si occupa della valutazione e assegnazione delle scorte starebbe pensando di togliere la protezione a Saviano. Lo scrittore però smentisce e dichiara: "Si tratta di fake news".Continua a leggere

Emmanuel Macron invita all'Eliseo Roberto Saviano : il piano osceno contro Matteo Salvini : ... esternando all'amico francese la sua preoccupazione per la questione dei migranti , per la criminalizzazione delle organizzazioni non governative e per la mancanza di una politica condivisa di ...

Giorgia Meloni deride Roberto Saviano : 'L'arresto del sindaco di Riace? Ora portagli le arance' : Anche la leader di Fratelli d'Italia dice la sua sul caso di Domenico Lucano . Giorgia Meloni parla dell'arresto del sindaco di Riace, lo fa su Twitter, dove riserva anche una frecciata a Roberto ...

Roberto Saviano : "L'arresto di Domenico Lucano è il primo atto verso lo stato autoritario" : "Questo governo, attraverso questa inchiesta giudiziaria, da cui Mimmo saprà difendersi in ogni sua parte, compie il primo atto verso la trasformazione definitiva dell'Italia da democrazia a stato autoritario. Con il placet di tutte le forze politiche". Lo scrive Roberto Saviano su Facebook, in merito all'arresto del sindaco di Riace Domenico Lucano.Lo scrittore sottolinea che "nelle azioni di Mimmo Lucano non c'è mai ...

Inge Feltrinelli - il ricordo di Roberto Saviano : “Prima editrice in un mondo di uomini” : Roberto Saviano ricorda Inge Feltrinelli, per la cui casa editrice ha pubblicato i suoi ultimi libri. Da Bacio feroce a La paranza dei bambini, fino all'inchiesta sulla cocaina ZeroZeroZero. "Da Giangiacomo imparò ad organizzare la grande macchina della distribuzione delle parole. Amava il talento. Nessuno mai più come lei."Continua a leggere