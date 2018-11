Riforma dello Sport | Malagò | ' E' un' occupazione del comitato olimpico italiano'

Malagò attacca il governo : «Riforma del Coni è occupazione dello sport» : Con la riforma Il Coni sottolinea il presidente del comitato olimpico nazionale: «diventa l'ultimo comitato olimpico del mondo, questo è sicuro, certificato, matematico. Conosco perfettamente la ...

Giovanni Malagò a tutto tondo : “La Riforma dello sport - l’Italia nell’elite mondiale - le Olimpiadi e il dilettantismo” : Da qualche settimana si sta parlando della riforma dello sport presente nella Legge di Bilancio che il governo dovrà approvare entro la fine dell’anno. Il provvedimento dovrebbe limitare notevolmente l’autonomia del Coni che negli ultimi decenni ha gestito lo sport italiano nella sua totalità, il Presidente Giovanni Malagò sta parlando con il sottosegretario Giorgetti per trovare un accordo e ha fatto un punto della situazione in ...

Thomas Bach in Italia : incontri con Malagò - Giorgetti e Mattarella. Riforma dello sport al centro : Thomas Bach, Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, è arrivato a Roma per due giorni ricchi di incontri. Oggi il numero 1 dello sport internazionale ha incontrato Giovanni Malagò (Presidente del Coni) e poi Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport. Domani Bach sarà ricevuto in udienza privata da Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. Al centro dei vari discorsi ci saranno ...

La Riforma dello sport italiano - tra Coni e “Sport e salute S.p.A.”. Il governo spinge - incontro Giorgetti-Malagò : Ieri Giancarlo Giorgetti e Giovanni Malagò si sono incontrati per discutere dell’annunciata riforma del sistema sportivo contenuta all’interno della Legge di Bilancio. La bozza del testo prevede l’istituzione della società “sport e salute S.p.A” con dirigenti e consiglio di amministrazione nominato dal governo, che dovrebbe gestire lo sport italiano riducendo le prerogative del Coni esclusivamente alla sfera della ...

Napoli - il 12 ottobre convegno dal titolo "Giustizia dello Sport : criticità e prospettive di Riforma"