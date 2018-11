Riforma Coni | Malagò contro il governo | E' occupazione della politica

Giovanni Malagò duro contro il Governo : "Quella del Coni non è una Riforma - ma un'occupazione" : "Non è una riforma, ma un'occupazione". L'attacco ad alzo zero di Giovanni Malagò apre lo scontro col Governo sulla riforma del Coni, messa in cantiere dal Governo Lega-Cinquestelle. "Il fascismo aveva rispettato la nostra autonomia...", il duro affondo del n.1 dello sport italiano. Ma a chiarire che dal Governo non ci sono arretramenti è la replica di Giancarlo Giorgetti e Simone Valente, una nota congiunta che consolida ...

