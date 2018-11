Rifiuti in Campania | Di Maio a Salvini | ' Inceneritori non c' entrano'

Rifiuti - Salvini : “In Campania servono inceneritori per risolvere emergenza”. Di Maio : “Non c’entrano beneamata ceppa” : Per uno “occorre il coraggio di dire che serve un termovalorizzatore in ogni provincia”. Per l’altro, che non lo cita ma a lui si riferisce, gli inceneritori “non c’entrano una beneamata ceppa” e “non sono nel contratto di governo”. Matteo Salvini e Luigi Di Maio litigano sui Rifiuti della Campania, tema storicamente caro al Movimento Cinque Stelle. Ad accendere la miccia è la visita del ...

Salvini : ' In Campania si rischia disastro ambientale. No ai termovalorizzatori? Il sindaco si mangi i Rifiuti' : 'Come promesso ad ottobre ci siamo rivisti ed ora ci diamo appuntamento a dicembre perché quando mi metto in testa una cosa sono cocciuto e fin quando non vedo i risultati concreti torno'. Così il ...

Rifiuti - Salvini : in Campania si rischia il disastro ambientale : Napoli, 15 nov., askanews, - In Campania "temo che si rischi il disastro ambientale, a livello mondiale, sia a livello sanitario che sociale perché chi avrebbe dovuto porre rimedio in questi anni non ...

Crisi Rifiuti in Campania - maxi inchiesta sugli appalti milionari : rifiuti, appalti, tutta la filiera torna sotto inchiesta. Non in un comune o in un comprensorio, ma nell'intera regione Campania, eccezion fatta per Irpinia e parte del Beneventano. Anni dopo...

