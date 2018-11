Rifiuta di vaccinarsi | ostetrica licenziata a Macerata

Macerata - ostetrica Rifiuta di vaccinarsi : Azienda sanitaria Marche la licenzia : Faceva nascere bambini senza essere vaccinata. Per questo dopo numerose sollecitazioni un’ostetrica dell’ospedale di Macerata è stata licenziata. Tra i requisiti per poter lavorare nel reparto, infatti, c’è proprio quello dell’immunizzazione. Come riporta il Corriere Adriatico, qualche giorno fa il direttore dell’Area Vasta 3, Alessandro Maccioni, ha firmato la determina per il licenziamento per giusta causa e senza ...

