Ricerca | ENEA firma accordo con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana per il rilancio del

Innovazione : ENEA e Regione Lazio firmano Protocollo Intesa per polo di Ricerca DTT : ENEA e Regione Lazio hanno firmato un Protocollo d’Intesa per avviare la realizzazione dell’esperimento DTT (Divertor Tokamak Test) presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati. La firma segna l’avvio del percorso che porterà alla creazione di un polo scientifico-tecnologico tra i più avanzati al mondo per la ricerca sulla fusione nucleare: la Regione si impegna a erogare un contributo di 25 milioni di euro per realizzare tutte le opere ...

Sicurezza alimentare : il progetto METROFOOD coordinato da ENEA fra le eccellenze della Ricerca europea : Per la prima volta un’infrastruttura di ricerca a guida italiana è stata selezionata fra le eccellenze nel settore “Health&Food” della roadmap del Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di ricerca (ESFRI – european Strategy Forum on Research Infrastructures). Si tratta di METROFOOD-RI, progetto a guida ENEA che coinvolge oltre 2.200 ricercatori di 48 tra le maggiori istituzioni di 18 Paesi europei impegnate nel campo della ...

Ricerca : grazie alla terapia genica - svelato l’albero genealogico della staminali nel sangue : Bastano poche settimane, a seguito di un trapianto di midollo, perché l’intero tessuto sanguigno, comprensivo di un sistema immunitario funzionante, si rigeneri. Comprendere come avviene questo processo permetterebbe di migliorare efficacia e sicurezza dei trapianti, con implicazioni per il trattamento di moltissime patologie diffuse, dai tumori alle malattie autoimmuni. Attraverso le analisi di follow-up dei primi bambini trattati con terapia ...

Notte della Ricerca : ENEA si fa in 5 per l’Open Day del 28 settembre : Più che raddoppiata quest’anno l’offerta ENEA in occasione della seconda edizione dell’Open day della Ricerca venerdì 28 settembre. Quest’anno infatti saranno 5 i Centri che apriranno le porte dalle ore 14.00 alle 23.30, con Portici, Trisaia e Brindisi che si aggiungono a Casaccia e Frascati nella manifestazione che permette a tutti di incontrare i Ricercatori all’interno dei loro laboratori. Attraverso eventi, mostre, tour, esperimenti dal vivo ...

Il Presidente della Repubblica Mattarella visita il Centro ENEA Casaccia - uno dei principali campus di Ricerca in Europa : “Il nostro paese è una delle principali economie manifatturiere ed ha un bisogno costante di innovazione che solo voi ricercatori potete garantire. Com’è noto, siamo una nazione con una forte tradizione scientifica basata su una vasta rete di centri di ricerca, di cui l’ENEA è un punto fondamentale. Oggi sono qui a nome del Paese tutto per ringraziarvi del lavoro che svolgete quotidianamente per mantenere l’Italia protagonista a livello ...

CIRA-ENEA : si rafforza la partnership per la Ricerca scientifica e tecnologica : Il Presidente del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) Paolo Annunziato, e il Presidente dell’Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) Federico Testa, hanno siglato oggi un accordo quadro con l’obiettivo di rafforzare i rapporti di collaborazione, già esistenti tra le due organizzazioni, per la realizzazione di programmi scientifici di comune interesse. I settori su cui si ...

Ricerca : il presidente della Repubblica Mattarella visiterà il Centro ENEA Casaccia : Venerdì 21 settembre alle ore 11 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà il Centro Ricerche ENEA Casaccia, nella zona nord del comune di Roma, dove incontrerà la comunità di Ricercatori e dipendenti dell’Agenzia. Ad accogliere la prima carica dello Stato, il presidente dell’ENEA Federico Testa e una delegazione di capi dipartimento dell’Agenzia che guideranno il presidente Mattarella nella visita ai principali laboratori e ...