Ricerca | dal Politecnico Torino la sfida Ue per voli nella stratosfera

"Salvata dalla Ricerca" - Eleonora e la lotta contro la leucemia : Le previsioni per i prossimi anni indicano che nel 2030 il cancro sarà la principale causa di morte nel mondo con 21,6 milioni di nuovi casi all'anno. Dati allarmanti che richiedono la mobilitazione ...

Fondazione Italiana Linfomi : a Rimini dall’11 al 13 novembre si fa il punto sulla Ricerca e le terapie : Fare il punto sulle ultime e più innovative terapie e sui passi avanti compiuti grazie alla ricerca. Illustrare i progetti futuri, sempre nell’ottica di coordinare e sostenere il lavoro degli oltre 150 centri di ricerca che in tutta Italia collaborano quotidianamente con la Fondazione. Proseguire il lavoro per migliorare diagnosi e terapie per i pazienti che devono affrontare la patologia del linfoma. Sono queste le coordinate entro le quali si ...

"Il ministro Bussetti mi ha revocato dalla presidenza dell'Asi : è il primo spoil system di un ente di Ricerca" : Roberto Battiston revocato dalla presidenza dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Lo rende noto lo stesso Battiston in un tweet. "Oggi il ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell'incarico di Presidente Asi. È il primo spoil system di ente di Ricerca", ha scritto Battiston. "Grazie - ha aggiunto - alle migliaia di persone con cui ho condiviso quattro anni fantastici di spazio Italiano".Oggi il ministro ...

Ricerca : ‘red power’ - dalle antocianine del mais rosso un aiuto per il dolore del trigemino : Il segreto in un colore. dalle antocianine del mais rosso potrebbe arrivare un aiuto contro il dolore infiammatorio del trigemino. A suggerirlo è uno studio dell’università Statale di Milano, pubblicato oggi sulla rivista ‘Frontiers in Cellular Neuroscience’ e condotto su un modello animale di dolore infiammatorio oro-facciale nel ratto. Il lavoro dimostra come l’assunzione di un integratore ricco di antocianine ottenuto ...

Friends - sosia di Ross Ricercato dalla polizia : l'attore risponde così : E' bastata una foto segnaletica divulgata dalla polizia britannica di Blackpool su Facebook. Ripresa dalle immagini di sicurezza di un supermercato, mostrava un uomo ricercato per il furto di alcune ...

Dal Veneto a Washington : tre Ricercatori in finale al premio Issnaf : Issnaf, che festeggia i suoi primi 10 anni, è la fondazione che riunisce oltre 4.000 uomini e donne di scienza italiani che lavorano e studiano fra Stati Uniti e Canada. Creata per iniziativa di 36 ...

Big Data - le trappole per la Ricerca : dalla fretta del profitto al potere di Google : Cosa vuol dire usare i Big Data in ambito scientifico? Qual è l’impatto dei colossi dell’hi-tech nella gestione delle informazioni? E i dati raccolti sui social media quanto sono affidabili? Sabina Leonelli, docente di filosofia e storia della scienza all’Università di Exeter, affronta il tema in La ricerca scientifica nell’era dei Big Data (Meltemi), in uscita il 18 ottobre, per capire a che punto siamo nel dibattito e nell’utilizzo ...

Le vite dei bambini farfalla - la speranza dalla Ricerca e dai trapianti : Un traguardo non solo per il mondo della scienza. «Per noi è stata una grande emozione» dice Antonella Naccarato, di Cuggiono, guardando con gli occhi lucidi il figlio, che oggi ha 23 anni. «Quando ...

Dal fondali alle biotecnologie blu - Ricercatori a confronto : Le infrastrutture di ricerca, lo studio dei fondali marini profondi, la formazione dei ricercatori, l’impatto delle attività umane, le biotecnologie blu. Dal 26 al 28 settembre, oltre 60 ricercatori italiani, provenienti dai diversi Enti pubblici di ricerca e dal Consorzio interuniversitario nazionale per le scienze del mare, riuniti intorno a 10 tavoli di lavoro, hanno elaborato una serie di indicazioni e di documenti presentati nel ...

Dal fondali alle biotecnologie blu - Ricercatori a confronto : Roma, 8 ott. (AdnKronos) - Le infrastrutture di ricerca, lo studio dei fondali marini profondi, la formazione dei ricercatori, l'impatto delle attività umane, le biotecnologie blu. Dal 26 al 28 settembre, oltre 60 ricercatori italiani, provenienti dai diversi Enti pubblici di ricerca e dal Consorzio

Dal fondali alle biotecnologie blu - Ricercatori a confronto : Roma, 8 ott. (AdnKronos) - Le infrastrutture di ricerca, lo studio dei fondali marini profondi, la formazione dei ricercatori, l'impatto delle attività umane, le biotecnologie blu. Dal 26 al 28 settembre, oltre 60 ricercatori italiani, provenienti dai diversi Enti pubblici di ricerca e dal Consorzio

Sclerosi multipla - Veneto : solidale con Aism per la Ricerca : L’assessore alla scuola e alla formazione della Regione Veneto, Elena Donazzan, ha portato la propria condivisione e solidarietà al gazebo dei volontari Aism in piazza a Bassano del Grappa, impegnati oggi e domani nella raccolta fondi per la ricerca e l’assistenza con al vendita delle mele. “Un piccolo gesto può fare molto, contro una malattia che ogni anno colpisce 3.400 nuove persone – ha detto l’assessore – ...

Al via Bergamo Scienza : un palcoscenico per le meraviglie della scienza dalle ultime notizie dal mondo della Ricerca alla scuola in piazza : Sabato 6 ottobre prende il via la XVI edizione di Bergamoscienza, il festival di divulgazione scientifica, che proporrà in 16 giornate interamente dedicate alle meraviglie della scienza con ben 160 eventi, tutti gratuiti: conferenze, laboratori interattivi, spettacoli, mostre. ultime notizie dal mondo della ricerca, segreti svelati, miti da sfatare e pregiudizi da superare, tecnologie innovative ed esperimenti coinvolgenti presentati a un ...

Ricerca - dalle ossa la verità su Sant’Ambrogio : sguardo asimmetrico e vita attiva : Un uomo molto attivo, età circa 60 anni, alto più o meno 1 metro e 70 centimetri. sguardo asimmetrico e alla clavicola destra i segni di una brutta frattura, che si ritiene si fosse procurato in età giovanile e che lo affliggesse procurandogli dolore. La verità su Sant’Ambrogio, patrono di Milano, la raccontano le sue ossa, diventate protagoniste insieme ai resti dei ‘colleghi’ Gervaso e Protaso, di un’indagine in pieno ...