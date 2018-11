Riad | Khashoggi è stato drogato e fatto a pezzi | bin Salman estraneo

Khashoggi - Riad condanna 5 persone a morte per l’omicidio. E scagiona il principe ereditario : Cinque persone sono state condannate a morte per l’omicidio di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita corrispondente del Washington Post fatto a pezzi il 2 ottobre dentro al consolato di Riad a Instanbul. Ma una cosa è certa: il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman non è coinvolto nell’omicidio. Questo è quello che sostiene il procuratore saudita Saud al-Mojeb che nel corso di una conferenza stampa a Riad ha chiesto ...

Khashoggi : Riad - ucciso con droga : ANSA, - BEIRUT/ISTANBUL, 15 NOV - Jamal Khashoggi è stato avvelenato con una dose letale di droga e il suo corpo è stato poi smembrato e portato fuori dal consolato saudita di Istanbul. Lo ha detto il ...

Khashoggi - Riad chiede pena morte per 5 : 12.49 La procura saudita ha chiesto la pena di morte per cinque persone accusate dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, ucciso nel consolato saudita di Istanbul il 2 ottobre scorso. I cinque sono accusati di aver drogato e smembrato Khashoggi. Un membro del commando l'ha consegnato a un complice locale che non è ancora stato identificato. Lo ha dichiarato un portavoce della Procura in una conferenza stampa. L'Arabia Saudita ha ...

Omicidio Khashoggi - la procura di Riad : "Ucciso con droga e fatto a pezzi" : Il giornalista Jamal Khashoggi sarebbe stato ucciso con una dose letale di droga e poi fatto a pezzi. Il suo corpo smembrato sarebbe stato poi portato fuori dal consolato saudita di Istanbul. È quanto sostiene il procuratore capo di Riad Saud al Mojeb in una dichiarazione alla tv saudita. Il cadavere del giornalista, scrive al Arabiya, "è stato consegnato a un agente di sicurezza turco fuori dalla sede consolare" e Riad ha diramato ...

Khashoggi - Erdogan : Riad ordinò omicidio : 13.20 "L'ordine di uccidere Khashoggi è arrivato dal più alto livello del governo saudita". Così al Washington Post il presidente turco, Erdogan, che ritiene estraneo alla vicenda il re saudita, Salman. La "lunga amicizia" tra Turchia e Arabia Saudita "non ci farà chiudere gli occhi davanti ad un omicidio premeditato", afferma Erdogan. "Il rifiuto del procuratore saudita di cooperare con l'indagine turca e di rispondere a semplici domande è ...

Attorno al brutale omicidio di Khashoggi la sfida di potere fra Riad - Teheran e Ankara : Tra gli eredi degli imperi persiano, ottomano e arabo, è in ballo la leadership politica e morale dell'Islam: non discredita, anzi, rende onore ai musulmani dire e ripetere che né Teheran, né Ankara ...

Omicidio Khashoggi - Ankara chiede a Riad l'estradizione di 18 sospetti - : L'ufficio del procuratore generale di Istanbul ha preparato una richiesta all'Arabia Saudita per l'estradizione di 18 persone sospettate di essere coinvolte nell'Omicidio del giornalista saudita Jamal ...

Omicidio Khashoggi - Lotti : «Bloccare la finale di Supercoppa a Riad» : L'ex ministro dello Sport Luca Lotti chiede di bloccare la disputa della finale a Riad, a seguito dell'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi. L'articolo Omicidio Khashoggi, Lotti: «Bloccare la finale di Supercoppa a Riad» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Caso Khashoggi - Riad ammette l'omicidio premeditato ed Erdogan ne approfitta per condurre il gioco : Quel passaggio del suo discorso ribalta i ruoli e consegna al Sultano la resa del Principe o, quanto meno, l'ammissione di una debolezza impensabile per colui che, fino al 2 ottobre, pensava di avere saldamente nelle sue amni non solo il futuro del Regno ma anche di quello del Medio Oriente. "L'Arabia Saudita metterà in pratica tutte le regole necessarie e indagherà profondamente per portare a casa i risultati. E per portare ...

Khashoggi - Riad : omicidio fu premeditato : 13.49 L'omicidio del giornalista dissidente saudita Khashoggi "fu premeditato stando alle informazioni raccolte dagli inquirenti turchi". Lo afferma una nota del procuratore generale saudita,riportata dall'agenzia di stato Spa. La nota aggiunge che sono "giunte alla Procura informazioni da parte della squadra di lavoro congiunta del regno e della Turchia secondo cui i sospettati in questo incidente hanno compiuto il loro gesto in modo ...