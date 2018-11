Report | Ruffo | “campagna d’odio iniziata con l’inchiesta sulla Juventus”

calcioweb.eu

(Di giovedì 15 novembre 2018) Atto intimidatorio nelle ultime ore nei confronti del giornalista diFederico, protagonista dell'inchiesta sui rapporti tra la Juventus e la 'Ndrangheta. Ecco le dichiarazioni del diretto interessato a Radio Kiss Kiss: "sui rapporti tra 'ndrangheta e Juve aveva vari livelli criminali, si va dai boss ai balordi da Curva che la domenica fanno i bagarini per guadagnare 5mila euro. Chi ha fatto questo gesto non era molto esperto, è inciampato nella ciotola del cane… Rimane la sensazione un po' amara, questa cosa è montata senza che nessuno, a parte la Rai, se ne rendesse conto. C'è stata una campagnaimmensa nei nostri confronti nata già dai primi spot diriguardantiJuve, abbiamo ricevuto minacce di ogni tipo".