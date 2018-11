Ralph Lauren | Cavaliere onorario dell’Impero Britannico

New York : brusca correzione per Ralph Lauren : Ribasso scomposto per la maison statunitense , che esibisce una perdita secca del 4,77% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Ralph Lauren è più fiacca rispetto all'andamento del ...

Male Ralph Lauren sul mercato azionario di New York : Pressione sulla maison statunitense , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,55%. La tendenza ad una settimana di Ralph Lauren è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale ...

Ralph Lauren scivola in fondo al mercato di New York : Aggressivo ribasso per la maison statunitense , che passa di mano in perdita del 5,56%. L'andamento di Ralph Lauren nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa ...

Ralph Lauren festeggia 50 anni con una capsule di orologi : Una sfilata a Central Park e una cena di gala con oltre 500 invitati non sono stati l’unico modo con cui Ralph Lauren ha festeggiato i suoi 50 anni di attività. A coronare il mezzo secolo dello stilista simbolo non solo della moda, ma dello stesso concetto di stile Usa, la collezione “The American Western Watch Collection”, omaggio (in edizione limitata) alle cinture vintage da rodeo e concho, che lo stesso stlista indossa ...

New York : luce verde per Ralph Lauren : Seduta decisamente positiva per la maison statunitense , che tratta in rialzo del 3,76%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . Al momento, ...

New York : acquisti a mani basse su Ralph Lauren : Seduta decisamente positiva per la maison statunitense , che tratta in rialzo del 2,76%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ralph Lauren evidenzia un andamento più marcato rispetto ...

Ralph Lauren - una collezione per finanziare la ricerca contro il cancro : Le classiche polo e le maglie da rugby, ma anche le felpe con cappuccio in pile e i maglioni, insomma i principali capi iconici del brand americano ci sono tutti, ma con una particolarità: il rosa come colore che fa da fil rouge per una collezione legata a un progetto di ampio respiro. Parte dei ricavi dei pezzi venduti, infatti, saranno devoluti alla Pink Pony Fund della The Polo Ralph Lauren Foundation o alla rete internazionale di ...

Ralph Lauren lancia la Pink Pony Collection per la lotta contro il cancro : i capi iconici si tingono di rosa : The Pink Pony Collection è disponibile dal settembre 2018 in tutto il mondo in selezionati negozi Ralph Lauren, su RalphLauren.com, da Macy's e presso selezionati negozi.

Ralph Lauren - quotazioni in picchiata a New York : A picco la maison statunitense , che presenta un pessimo -3,02%. Lo scenario su base settimanale di Ralph Lauren rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal World Luxury Index .

New York : si muove a passi da gigante Ralph Lauren : Seduta decisamente positiva per la maison statunitense , che tratta in rialzo del 2,23%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Ralph Lauren ...

New York : ingrana la marcia Ralph Lauren : Brilla la maison statunitense , che passa di mano con un aumento del 2,36%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ralph Lauren ...

Perché Ralph Lauren è ancora il brand più amato dagli americani : Il brand più amato dagli americani e che più incarna lo stile a stelle e strisce, il simbolo del famoso “American Dream”, festeggia 50 anni. Mr. Ralph Lauren venerdì 7 settembre, nel corso della fashion week di New York, con uno spettacolare evento ambientato sullo sfondo di Bethesda Terrace a Central Park, ha messo in scena una spettacolare sfilata che ha unito per la prima volta la linea Collection insieme a Polo Ralph Lauren e Double RL: ...

