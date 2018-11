Rai | Fabrizio Salini | «Avremo una struttura per nuovi format di intrattenimento Le

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi a Fabrizio Corona : ‘Accetto le tue scuse ma da me non avRai più niente. Gli show mi hanno stancato’ : Da settimane aspettavamo questo show nello show, e finalmente il 25 ottobre è andato in onda: Fabrizio Corona è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per chiarire con l’ex fidanzata Silvia Provvedi (ed è subito nostalgia dell’epico incontro Cecilia Rodriguez – Francesco Monte nella prima edizione del Gf Vip). Corona, fresco di due nuovi tatuaggi (uno per Costanzo e uno per il suo libro) ha fatto il suo ingresso trionfale ...

'Marco Liorni mi ricorda Fabrizio Frizzi'. La più clamorosa delle investiture per il volto Rai : Ospite de I Lunatici su Rai RadioDue, la conduttrice Rita Dalla Chiesa ha parlato dell'ex marito Fabrizio Frizzi , scomparso qualche mese fa: 'Mi manca molto, mi succede a volte di pensare di ...

Fabrizio Corona/ Il giallo sulle minacce via Instagram : “Tra poco uscirà la verità e pagheRai - non avrò pietà” : Fabrizio Corona e il giallo sulle minacce via Instagram: “Tra poco uscirà la verità e pagherai, non avrò pietà”. Le ultime notizie sull'ex re dei paparazzi(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 15:59:00 GMT)

Fabrizio Corona/ È ancora nudo : su Instagram il “buongiorno” hot poi in palestra l'ira con il personal tRainer : Fabrizio Corona documenta ogni minuto della sua vita attraverso le Instagram Stories. Con il "Buongiorno" di questa mattina svela il lato b allo specchio, poi corre in palestra e...(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:45:00 GMT)

Alba Parietti/ “Fabrizio Frizzi - che emozione nel vedere gli studi Rai intitolati a lui” (Vieni da me) : Alba Parietti a Vieni da me: “Fabrizio Frizzi, che emozione nel vedere gli studi Rai intitolati a lui”. Le ultime notizie sulla showgirl, ospite di Caterina Balivo su Raiuno(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 14:30:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa/ “Fabrizio Frizzi - la Rai ora lo omaggia ma lo scaricò in modo brutale” : Rita Dalla Chiesa: “Fabrizio Frizzi, la Rai ora lo omaggia ma lo scaricò in modo brutale”. L'ex moglie del conduttore ha parlato anche delle critiche per la vicinanza a Carlotta Mantovan(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 11:37:00 GMT)

Fabrizio Corona provoca Selvaggia Lucarelli : «In Rai non ti hanno dato quanto chiedevi? La realtà è che non ti volevano» : Fabrizio Corona provoca Selvaggia Lucarelli e le lancia un'altra delle sue frecciatine. Che tra i due non scorra buon sangue è cosa nota, così l'ex re dei paparazzi non manca di fare riferimento all'...

Fabrizio Corona provoca Selvaggia Lucarelli : «In Rai non ti hanno dato quanto chiedevi? Perché non ti vogliono» : Fabrizio Corona provoca Selvaggia Lucarelli e le lancia un'altra delle sue frecciatine. Che tra i due non scorra buon sangue è cosa nota, così l'ex re dei paparazzi non manca di fare riferimento all'...

Carlotta Mantovan a Tutta Salute/ La moglie di Fabrizio Frizzi su Rai3 per smascherare le fake news : La moglie di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan, approda questa mattina su Rai3 con Tutta Salute. La giornalista smaschererà le fake news del mondo della medicina(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 10:06:00 GMT)

Carlotta Mantovan debutta in Rai/ Video - la moglie di Fabrizio Frizzi torna in tv : ospite anche a Miss Italia : Carlotta Mantovan ha fatto il suo esordio sulla terza rete di Casa Rai; la moglie di Fabrizio Frizzi farà parte del cast di “Tuttasalute”, storica trasMissione con Michele Mirabella.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 09:12:00 GMT)

CARLOTTA MANTOVAN DEBUTTA IN Rai/ Video - la moglie di Fabrizio Frizzi torna in tv : la reazione del pubblico : CARLOTTA MANTOVAN ha fatto il suo esordio sulla terza rete di Casa Rai; la moglie di Fabrizio Frizzi farà parte del cast di “Tuttasalute”, storica trasmissione con Michele Mirabella.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 22:40:00 GMT)

Carlotta Mantovan - moglie di Fabrizio Frizzi - debutta in Rai. Grande emozione e occhi lucidi per il suo arrivo. : 7 settembre 2018 – Era nell’aria già da qualche mese e ora è finalmente ufficiale. Carlotta Mantovan, moglie del compianto Fabrizio Frizzi, affiancherà Michele Mirabella e Pier Luigi Spada nel programma Tutta Salute, in onda su Rai3. L’annuncio è arrivato direttamente dalla stessa Mantovan che, accanto ai due nuovi colleghi di lavoro, ha parlato stamattina del suo nuovo ruolo nella trasmissione: “Mi occuperò principalmente di ...

Carlotta Mantovan - moglie di Fabrizio Frizzi - debutta in Rai : Era nell’aria già da qualche mese e ora è finalmente ufficiale. Carlotta Mantovan, moglie del compianto Fabrizio Frizzi, affiancherà Michele Mirabella e Pier Luigi Spada nel programma Tutta Salute, in onda su Rai3. L’annuncio è arrivato direttamente dalla stessa Mantovan che, accanto ai due nuovi colleghi di lavoro, ha parlato stamattina del suo nuovo ruolo nella trasmissione: “Mi occuperò principalmente di smascherare le fake ...