Rai - Fabrizio Salini : «Avremo una struttura per nuovi format di intrattenimento. Le direzioni di rete? Sto valutando profili interni» : Fabrizio Salini La Rai avrà una struttura che si occuperà di elaborare nuovi format originali di intrattenimento. Lo ha annunciato l’AD Fabrizio Salini durante l’audizione tenuta oggi in Commissione di Vigilanza. Nel corso della seduta, durata oltre due ore, il top manager ha fatto il punto della situazione rispetto al piano editoriale che intende attuare nel corso del suo mandato. Ed ha anche lanciato un allarme alla politica: ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi a Fabrizio Corona : ‘Accetto le tue scuse ma da me non avRai più niente. Gli show mi hanno stancato’ : Da settimane aspettavamo questo show nello show, e finalmente il 25 ottobre è andato in onda: Fabrizio Corona è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per chiarire con l’ex fidanzata Silvia Provvedi (ed è subito nostalgia dell’epico incontro Cecilia Rodriguez – Francesco Monte nella prima edizione del Gf Vip). Corona, fresco di due nuovi tatuaggi (uno per Costanzo e uno per il suo libro) ha fatto il suo ingresso trionfale ...

'Marco Liorni mi ricorda Fabrizio Frizzi'. La più clamorosa delle investiture per il volto Rai : Ospite de I Lunatici su Rai RadioDue, la conduttrice Rita Dalla Chiesa ha parlato dell'ex marito Fabrizio Frizzi , scomparso qualche mese fa: 'Mi manca molto, mi succede a volte di pensare di ...

Fabrizio Corona/ Il giallo sulle minacce via Instagram : “Tra poco uscirà la verità e pagheRai - non avrò pietà” : Fabrizio Corona e il giallo sulle minacce via Instagram: “Tra poco uscirà la verità e pagherai, non avrò pietà”. Le ultime notizie sull'ex re dei paparazzi(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 15:59:00 GMT)

Fabrizio Corona/ È ancora nudo : su Instagram il “buongiorno” hot poi in palestra l'ira con il personal tRainer : Fabrizio Corona documenta ogni minuto della sua vita attraverso le Instagram Stories. Con il "Buongiorno" di questa mattina svela il lato b allo specchio, poi corre in palestra e...(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:45:00 GMT)

Alba Parietti/ “Fabrizio Frizzi - che emozione nel vedere gli studi Rai intitolati a lui” (Vieni da me) : Alba Parietti a Vieni da me: “Fabrizio Frizzi, che emozione nel vedere gli studi Rai intitolati a lui”. Le ultime notizie sulla showgirl, ospite di Caterina Balivo su Raiuno(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 14:30:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa/ “Fabrizio Frizzi - la Rai ora lo omaggia ma lo scaricò in modo brutale” : Rita Dalla Chiesa: “Fabrizio Frizzi, la Rai ora lo omaggia ma lo scaricò in modo brutale”. L'ex moglie del conduttore ha parlato anche delle critiche per la vicinanza a Carlotta Mantovan(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 11:37:00 GMT)

Fabrizio Corona provoca Selvaggia Lucarelli : «In Rai non ti hanno dato quanto chiedevi? La realtà è che non ti volevano» : Fabrizio Corona provoca Selvaggia Lucarelli e le lancia un'altra delle sue frecciatine. Che tra i due non scorra buon sangue è cosa nota, così l'ex re dei paparazzi non manca di fare riferimento all'...

Fabrizio Corona provoca Selvaggia Lucarelli : «In Rai non ti hanno dato quanto chiedevi? Perché non ti vogliono» : Fabrizio Corona provoca Selvaggia Lucarelli e le lancia un'altra delle sue frecciatine. Che tra i due non scorra buon sangue è cosa nota, così l'ex re dei paparazzi non manca di fare riferimento all'...

Carlotta Mantovan a Tutta Salute/ La moglie di Fabrizio Frizzi su Rai3 per smascherare le fake news : La moglie di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan, approda questa mattina su Rai3 con Tutta Salute. La giornalista smaschererà le fake news del mondo della medicina(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 10:06:00 GMT)

Carlotta Mantovan debutta in Rai/ Video - la moglie di Fabrizio Frizzi torna in tv : ospite anche a Miss Italia : Carlotta Mantovan ha fatto il suo esordio sulla terza rete di Casa Rai; la moglie di Fabrizio Frizzi farà parte del cast di “Tuttasalute”, storica trasMissione con Michele Mirabella.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 09:12:00 GMT)

CARLOTTA MANTOVAN DEBUTTA IN Rai/ Video - la moglie di Fabrizio Frizzi torna in tv : la reazione del pubblico : CARLOTTA MANTOVAN ha fatto il suo esordio sulla terza rete di Casa Rai; la moglie di Fabrizio Frizzi farà parte del cast di “Tuttasalute”, storica trasmissione con Michele Mirabella.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 22:40:00 GMT)

Carlotta Mantovan - moglie di Fabrizio Frizzi - debutta in Rai. Grande emozione e occhi lucidi per il suo arrivo. : 7 settembre 2018 – Era nell’aria già da qualche mese e ora è finalmente ufficiale. Carlotta Mantovan, moglie del compianto Fabrizio Frizzi, affiancherà Michele Mirabella e Pier Luigi Spada nel programma Tutta Salute, in onda su Rai3. L’annuncio è arrivato direttamente dalla stessa Mantovan che, accanto ai due nuovi colleghi di lavoro, ha parlato stamattina del suo nuovo ruolo nella trasmissione: “Mi occuperò principalmente di ...

Carlotta Mantovan - moglie di Fabrizio Frizzi - debutta in Rai : Era nell’aria già da qualche mese e ora è finalmente ufficiale. Carlotta Mantovan, moglie del compianto Fabrizio Frizzi, affiancherà Michele Mirabella e Pier Luigi Spada nel programma Tutta Salute, in onda su Rai3. L’annuncio è arrivato direttamente dalla stessa Mantovan che, accanto ai due nuovi colleghi di lavoro, ha parlato stamattina del suo nuovo ruolo nella trasmissione: “Mi occuperò principalmente di smascherare le fake ...