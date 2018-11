Rai e Consob portano il governo a un nuovo stallo

agi

(Di giovedì 15 novembre 2018) Ancoranelsulle nomine Consob e Rai. Non sono bastati due vertici per trovare un'intesa tra M5s e Lega su chi occuperà la poltrona di presidente dell'autorità indipendente di vigilanza dopo le dimissioni di Daniele Nava arrivate a metà settembre. La nomina è su proposta della presidenza del Consiglio ma non c'e' ancora un accordo politico tra i due partiti. Al vaglio di Matteo Salvini e di Luigi di Maio ci sarebbe una rosa di quattro o cinque nomi, stando a quanto viene riferito da fonti governative, tra cui due 'bocconiani': Marcello Minenna, sostenuto da M5s, e Alberto Dell'Acqua, sponsorizzato dai leghisti. Il nodo sarebbe stato rinviato alla prossima settimana. Ancora nessun accordo anche sui nomi dei direttori delle reti Rai. Dopo la nomina dei direttori dei Tg, lo schema di massima dovrebbe prevedere ...