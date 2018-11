Quote Juventus - Spal | consigliata vittoria dei bianconeri con 3 gol

Juventus - le Quote per la doppietta in Champions : Massimiliano Allegri, con un eufemismo, l’ha chiamata la benedetta Champions, mentre riceveva per il secondo anno consecutivo il premio della Panchina d’Oro. Per il tecnico toscano, che ha perso due finali in Europa con la Juventus, la Champions inizia a diventare un’ossessione anche perché, in caso di vittoria, può rimanere ancora più impresso nella storia della Juve. Dopo il filotto di scudetti (quattro in serie) i ...

Milan-Juventus - il big match della 12ª giornata di Serie A : Quote e pronostici di William Hill : Fine settimana “caldo” con Milan-Juve: per la dodicesima giornata di Serie A William Hill offre le sue Migliori quote: sulla lavagna del bookmaker spiccano Special Combo con quote da capogiro La Serie A torna a dare spettacolo nel weekend con la dodicesima giornata. I club italiani sono pronti a scendere in campo in compagnia delle Migliori quote nelle giornate di campionato di William Hill. Il bookmaker, in gioco dal 1934, accoglie i ...

Juventus-Cagliari - tutte le Quote : La Juventus va a caccia di nuovi record nella sfida casalinga contro il Cagliari. Vincendo contro i sardi i bianconeri, primi con 28 punti, arriverebbero infatti a quota 31, un traguardo mai raggiunto ...

Inter Juventus Primavera/ Streaming video diretta tv : probabili formazioni - Quote - orario e risultato live : diretta Inter Juventus Primavera: info Streaming video e tv della partita, posticipo della sesta giornata del campionato giovanile, oggi 29 ottobre 2018.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 07:22:00 GMT)

Lucchese-Juventus U23/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - Quote - orario e risultato live : diretta Lucchese-Juventus U23, Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie C (9^ giornata) in programma domenica 28 ottobre 2018.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 07:08:00 GMT)

Empoli Juventus streaming video e tv : testa a testa. Quote - orario e probabili formazioni : Diretta Empoli Juventus, info streaming video e tv: i campioni d'Italia cercano di riprendere la marcia in Serie A dopo il pareggio contro il Genoa.

Diretta/ Manchester United Juventus streaming video e tv : orario e precedenti - Quote e probabili formazioni : Diretta Manchester United-Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone H(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 19:38:00 GMT)

