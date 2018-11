Quota 100 per gli asili | portare i nostri bimbi tra zero e tre anni tutti al nido

Pensioni anticipate e LdB2019 : Quota 100 e Rdc sono misure da definire : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 15 novembre 2018 vedono arrivare nuove notizie contrastanti sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza. In particolare, all'interno del Dpb (Documento programmatico di bilancio) si riporta che i provvedimenti risulteranno ad efficacia non immediata. Un punto sul quale il Governo ha comunque indicato che si sta già provvedendo a predisporre gli appositi decreti legge. Intanto i sindacati tornano a ...

Pensioni - da Quota 100 a opzione donna : ecco tutte le vie di uscita nel 2019 : Oltre ai 475mila potenziali beneficiari di quota 100, nel 2019 attese 90mila uscite per vecchiaia, 74mila Pensioni ai lavoratori precoci e 60mila Pensioni anticipate...

Pensioni - Di Maio : "Quota 100 partirà a febbraio 2019" : Il vicepremier: quota 100 e reddito in un decreto collegato alla manovra. I tempi: chi spera di andare in pensione dovrà...

Per autonomi - dipendenti privati o pubblici - Quota 100 non conviene : penalità fino al 30% : quota 100 nascerà senza penalizzazioni perché nella bozza della misura e probabilmente anche nel decreto di attuazione che il governo emanerà, non ci saranno tagli e riduzioni di assegno. Il ministro dell'Interno Salvini continua a ribadire questo concetto, che collegato al fatto che la quota 100 è una misura opzionale, sarà lasciata alla libera scelta del lavoratore se utilizzarla o meno. Infatti è anche vero che uscendo dal lavoro magari a 62 ...

Pensioni - l'avvertimento di Damiano : 'Quota 100? Attenti al taglio dell'assegno' : Le considerazioni di Damiano, esponente dem, partono dalle ultime dichiarazioni rese pubbliche dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UpB) che mette in guardia gli italiani sulle forti penalizzazioni a cui andranno incontro optando per quota 100, penalizzazioni che partiranno dal 5% nel caso si anticipasse soltanto di un anno l'entrata in quiescenza. Questo taglio implicito - spiega l’onorevole - non era mai stato tenuto in considerazione, ma è ...

Manovra - Di Maio : «Quota 100 da febbraio - reddito a marzo» : Non più contenute nella Manovra, ma «da definire con legge collegata». Questa la novità sul reddito di cittadinanza e i pensionamenti anticipati con «Quota 100»...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 non sono più "misure immediate". Di Maio : "In vigore entro marzo" : Il Reddito di cittadinanza e i pensionamenti anticipati con "quota 100" non sono più misure "a efficacia immediata". Nella nuova versione del Documento programmatico di bilancio si scrive che le misure sono "da definire con legge collegata". È questa una delle novità che emergono nella versione aggiornata del Documento programmatico di bilancio (Dpb) approvato il 13 novembre in Consiglio dei ministri. Nella versione ...

Luigi di Maio : pensioni Quota 100 da febbraio e reddito di cittadinanza a marzo - : Il vicepremier stima i tempi di partenza per le due misure, all'indomani del Cdm che ha approvato una versione aggiornata del Documento programmatico di bilancio. E assicura: "Decreto pensioni-reddito ...

Di Maio : Quota 100 e reddito - no rinvii : 16.26 Di Maio: quota 100e reddito, no rinvii "Da ministro del Lavoro la norma su 'quota 100' e reddito di cittadinanza ce l'ho già pronta: sarà in un decreto legge subito dopo la legge di Bilancio" Lo assicura il vicepremier Di Maio precisando: "Non c'è slittamento, collegato, calende greche...". E spiega: quando il Parlamento avrà approvato la Manovra e il fondo da 16 mld "chiederò a Conte di convocare il CdM e fare il Dl con le misure. Non ...

Di Maio : dopo manovra decreto per reddito cittadinanza e Quota 100 : Roma, 14 nov., askanews, - 'Da ministro del lavoro la norma su 'quota 100' e reddito di cittadinanza ce l'ho già pronta: sarà in un decreto legge subito dopo la legge di bilancio. Non c'è slittamento, ...

Reddito e Quota 100 - no efficacia subito : 15.35 Reddito di cittadinanza e pensionamenti anticipati con "quota 100" sono misure non "a efficacia immediata" ma "da definire con legge collegata". E' quanto emerge dalla versione aggiornata del Documento programmatico di bilancio (Dpb) approvato ieri in Consiglio dei ministri e inviata a Bruxelles. Nella versione precedente l'entrata in vigore delle due misure era indicata con "efficacia immediata".

Pensioni : Quota 100 in cima alla lista dell'esecutivo - no a pressioni dall'UE : "Stiamo lavorando a una manovra che comprende più posti di lavoro, più diritto alla pensione e meno tasse, non per tutti, ma per tanti italiani. Se all'Europa non va bene noi tiriamo dritti lo stesso": lo ha affermato il vicepremier della Lega Matteo Salvini annunciando di non avere nessuna intenzione di compiere passi indietro dopo il secco no ricevuto dalla Commissione Europea sulla nuova Manovra Finanziaria. Difatti, dall'ultimo Consiglio dei ...

