Quarta puntata de L’Allieva 2 | tensioni tra Alice e CC | cosa nasconde Claudio? Trame 15

L’Allieva 2 - il segreto di Claudio : anticipazioni Quarta puntata giovedì 15 novembre : Torna con il quarto episodio della seconda stagione la fiction di Rai1 L’allieva, con Alessandra Mastronardi che torna dopo la stagione d’esordio campione d’ascolti nei panni della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi. L’appuntamento è per il consueto giovedì sera, 15 novembre, a partire dalle 21.25 ovviamente su Rai1. È ormai risaputo come la serie sia tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Accanto alla ...

L’Allieva 2 - : anticipazioni Quarta puntata giovedì 15 novembre : Torna con il quarto episodio della seconda stagione la fiction di Rai1 L’allieva, con Alessandra Mastronardi che torna dopo la stagione d’esordio campione d’ascolti nei panni della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi. L’appuntamento è per il consueto giovedì sera, 15 novembre, a partire dalle 21.25 ovviamente su Rai1. È ormai risaputo come la serie sia tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Accanto alla ...

"L'Allieva 2" - le anticipazioni della Quarta puntata : Giovedì 15 novembre, in prima serata Rai 1, due nuovi episodi della fiction con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e...

L'Allieva 2 Anticipazioni : stasera la Quarta puntata su Rai 1 : Questa sera andrà in onda il quarto appuntamento con la fiction che vede protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Replica L'Allieva seconda serie - la Quarta puntata visibile su RaiPlay.it e RaiPremium : Prosegue l'appuntamento su Raiuno con la fiction L'Allieva 2 che vede tra i suoi protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Settimana dopo settimana la trama diventa sempre più interessante e al tempo stessa irta di nuovi colpi di scena, molti dei quali lasceranno gli spettatori senza parole. Intanto, se questa sera non potrete seguire la quarta puntata in prima visione su Raiuno, vi ricordiamo che potete rivederla in Replica ...

L'Allieva 2 - anticipazioni Quarta puntata : Si complicano le cose, a livello sentimentale, per Alice (Alessandra Mastronardi), protagonista de L'Allieva 2: nella quarta puntata, in onda questa sera, 15 novembre 2018, alle 21:25 su Raiuno, la protagonista deve affrontare quanto scoperto sui motivi dell'odio tra Sergio (Giorgio Marchesi) e Claudio (Lino Guanciale).L'Allieva 2, anticipazioni quarta puntata Nel primo episodio, "Il passaggio", Alice, dopo aver scoperto che Daniela, ex ...

L’Allieva 2 - anticipazioni trama Quarta puntata | giovedì 15 novembre : quarta puntata de “L’Allieva 2”, la fiction campione d’ascolti di Rai 1 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale: le anticipazioni di giovedì 15 novembre Quarto appuntamento con la fiction “L’Allieva 2”, giovedì 15 novembre alle 21.25 su Rai1, interpretata da Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Giorgio Marchesi, Dario Aita, Tullio Solenghi, Michele Di Mauro, Francesca Agostini, Emmanuele Aita e la regia di Fabrizio Costa. trama episodio ...

Replica X Factor 12 - Quarta puntata in chiaro su Tv8 e in streaming online su SkyGo : Prosegue la gara di X Factor 12. Il live show di questa edizione entra nel vivo e questa sera 15 novembre, verrà trasmessa la quarta puntata in diretta televisiva sui canali Sky. Un appuntamento da non perdere per tutti i telespettatori che in queste settimane hanno avuto modo di seguire le puntate già trasmesse in televisione e che ovviamente sono curiose di scoprire e di vedere cosa succederà nel corso delle prossime puntate e quali saranno i ...

L’Allieva 2 Quarta puntata : trama e anticipazioni 15 novembre : L’Allieva 2 quarta puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni del quarto appuntamento giovedì 15 novembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Allieva 2 quarta puntata: trama e anticipazioni 15 novembre L’Allieva 2 quarta puntata episodio 7 Il passaggio. Alice è convinta di essere stata usata da ...

L'Allieva 2 - la Quarta puntata in streaming e tv su Rai Play e Premium : Giovedì 15 novembre andrà in onda su Rai 1 la quarta puntata della fiction "L'Allieva 2". Stasera infatti verranno trasmessi altri due episodi della seconda stagione in cui Alice indagherà prima sulla strana morte di uno studente e poi sull'omicidio di un chirurgo. Se per caso non avrete la possibilità di vedere il quarto appuntamento delL'Allieva 2 in diretta su Rai 1, non disperate in quanto potrete sempre guardarlo sui canali e sui siti ...

L’Allieva 2 – Quarta puntata del 15 novembre 2018. Anticipazioni e trama. : Dopo il grande successo della prima serie, nel giovedì di Raiuno è tornata L’Allieva, seconda serie in sei puntate, la fiction con protagonisti Alessandra Mastronardi, nei panni della specializzanda in medicina legale Alice Allevi, e Lino Guanciale, nel ruolo del dott. Claudio Conforti, suo affascinante e severissimo mentore. L’Allieva 2 | 15 novembre 2018 | […] L'articolo L’Allieva 2 – Quarta puntata del 15 novembre ...

X Factor 2018 Quarta puntata : assegnazioni e ospiti 15 novembre : La quarta puntata dei Live Show di X Factor 2018 andrà in onda in diretta su Sky Uno giovedì 15 novembre. Il nuovo appuntamento con il talent vedrà una gara accesa tra i talenti ancora in gara che combatteranno per un posto nella puntata della prossima settimana. Ecco di seguito anticipazioni, assegnazioni e ospiti. SCOPRI TUTTO SU #XF12 X Factor 2018 quarta puntata Live: anticipazioni 15 novembre Dopo le prime tre puntate piene di colpi di ...

X Factor 2018 - anticipazioni Quarta puntata - ospiti : Nigiotti - Gianna Nannini e Carl Brave e Max Gazzè : L'eliminazione di Emanuele Bertelli - sconfitto giovedì scorso al tilt dai Seveso Casino Palace - fa scendere a quota nove il numero dei concorrenti che si sfideranno nel quarto appuntamento Live di X ...

Replica I Medici 2 : dove rivedere la Quarta e ultima puntata della fiction Rai : I Medici 2 Replica ultima puntata: si può rivedere su Rai Play e non solo dove rivedere la quarta e ultima puntata de I Medici 2? In qualsiasi momento, in streaming, su Rai Play. In tv invece I Medici 2 va in Replica ogni venerdì sera su Rai Premium, canale Rai dedicato alle fiction. Dunque la puntata trasmessa martedì 13 […] L'articolo Replica I Medici 2: dove rivedere la quarta e ultima puntata della fiction Rai proviene da Gossip e Tv.