Puller | la saga letteraria di David Baldacci diventa serie Tv

(Di venerdì 16 novembre 2018)diventerà unaTv grazie alla FOX: ladiarriverà sul piccolo schermo nei prossimi mesi. Con protagonista un detective della Divisione Investigativa dell’esercito,sarà l’ultimo lavoro che vedrà Josh Berman (Drop Deadn Diva) e Carla Kettner (Bones) ancora una volta insieme.: il thriller procedurale sui quattro romanzi diLacon protagonista Johnè iniziata con il primo libro pubblicato nel 2011, dal titolo Zero Day. Negli anni successivi l’autore ha pubblicato The Forgotten (2012), The Escape (2014) e No Man’s Land (2016). Quest’ultimo ha già trovato spazio nel mondo della cinematografia grazie al film drammatico con Jon Tenney e Rebecca Romijn. Anche se lo show ruoterà attorno a questi romanzi in particolare,è già autore di 36 libri per adulti: 130 milioni di vendite in ...