STASERA IN TV " Film e Programmi 16 Novembre 2018 - : ...10 The Aces War Focus 19:15 Vacanze da incubo 20:15 Vacanze da incubo 21:16 Campi di battaglia serie tv 22:15 La prima guerra nei cieli 23:15 La Grande Guerra 0:00 I più grandi ponti del mondo 0:15 I ...

Programmi TV di stasera - venerdì 16 novembre 2018. Su Rai3 «Amiche da morire» : Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore in Amiche da morire Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show – Il Torneo Il torneo dei campioni si avvia verso la conclusione con questo decimo appuntamento che promette nuove incredibili emozioni a sette giorni dalla conclusione. Sarà una serata molto importante per i 12 protagonisti che si “sfideranno” a colpi di imitazione in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di giovedì 15 novembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 15 novembre 2018, sulle reti generaliste. Rai 1 dedica la serata alla seconda stagione della fiction L’Allieva (episodio 2×07, Il passaggio e 2×08 Insospettabili) con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Su Rai 2 Costantino della Gherardesca è alla guida del reality Pechino Express – Avventura in Africa. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 15 Novembre 2018 - : 22:55 Dottor Jekyll e gentile signora - Film × TRAILER TRAMA Il dottor Jekyll, vero genio del male, è il consigliere di una potente multinazionale che ha invaso il mondo con ogni sorta di ...

Programmi TV di stasera - giovedì 15 novembre 2018. Su Rai1 «L’Allieva 2» : Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi e Giorgio Marchesi Rai1, ore 21.25: L’Allieva 2 - 1^Tv Fiction di Fabrizio Costa del 2017, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Il passaggio: Alice è convinta di essere stata “usata” da Einardi. Intanto Calligaris li convoca presso una scuola dove uno studente è morto cadendo da una struttura in costruzione: occorre effettuare i rilievi del caso per capire se si sia trattato ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 14 novembre 2018. Su Rai1 Tom Hanks in «Il ponte delle Spie» : Tom Hanks in Il ponte delle Spie Rai1, ore 21.25: Il ponte delle Spie – 1^Tv Free Film di Steven Spielberg del 2015, con Tom Hanks, Mark Rylance. Prodotto in Usa. Durata: 135 minuti. Trama: La vera storia di James Donovan, un avvocato che si ritrova coinvolto negli eventi della Guerra fredda quando la Cia gli assegna la missione quasi impossibile di negoziare la liberazione di un pilota americano. Rai2, ore 21.20: L’Ispettore ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di mercoledì 14 novembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 14 novembre 2018, sulle reti generaliste. Rai 1 trasmette il film drammatico Il ponte delle spie con Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan, Alan Alda, Eve Hewson. Su Rai 2 prende il via la nuova stagione della fiction L’ispettore Coliandro con Giampaolo Morelli e Gigi Sammarchi (episodio intitolato Yakuza). Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Federica Sciarelli ...

Stasera in tv : Programmi tv di mercoledì 14 novembre 2018 : Sport in tv . Seconda serata F ilm . Un mondo perfetto di Clint Eastwood con Kevin Costner, su Paramount Channel , ch27, alle 23; Harrison Ford è Presunto innocente su Cine Sony , ch55, alle 23:10;...

STASERA IN TV " Film e Programmi 14 Novembre 2018 - : ...10 Nudi e crudi XL Focus 19:15 Vacanze da incubo 20:15 Vacanze da incubo 21:15 Let's cruise! 22:15 Let's cruise! 23:15 Mega ingegneria 0:15 I più grandi ponti del mondo Rai Storia 19:30 Ultime dalla ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di martedì 13 novembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 13 novembre 2018, sulle reti generaliste. Rai 1 dedica la serata alla fiction i costume I Medici – Lorenzo Il Magnifico (episodi 2×07 “Tradimento” e 2×08 “Consacrazione”). Su Rai 2 Amadeus è alla guida del tradizionale appuntamento con lo show STASERA tutto è possibile. Su Rai 3 Bianca Berlinguer conduce Carta Bianca. Su Canale 5 serata all’insegna della comicità con la ...

Programmi TV di stasera - martedì 13 novembre 2018. Ultimo appuntamento per «I Medici» e «Stasera tutto è possibile» : Amadeus Rai1, ore 21.25: I Medici – Lorenzo il Magnifico - Ultima Puntata - 1^Tv Fiction di Jon Cassar, Jan Maria Michelini del 2018, con Daniel Sharman, Bradley James, Sarah Parish, Alessandra Mastronardi, Julian Sands, Matteo Martari, Synnøve Karslen, Aurora Ruffino, Miriam Dalmazio, Alessio Vassallo. Tradimento: Dopo l’ennesima sconfitta, i Pazzi hanno deciso: è tempo di eliminare i Medici. Francesco Pazzi e Salviati incontrano a Roma il ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 13 Novembre 2018 - : 23:16 Matrix Italia 1 19:00 Sport Mediaset 19:41 C.S.I. New York serie tv 20:30 CSI serie tv 21:20 Le Iene Show 0:45 Mai dire Grande Fratello Vip La7 20:00 Tg La7 20:35 Otto e mezzo 21:15 Di Martedì ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di lunedì 12 novembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 12 novembre 2018 sulle reti generaliste. Rai 1 dedica la serata alla fiction I bastardi di Pizzofalcone, con Alessandro Gassman, Tosca D’Aquino, Riccardo Zinna e Carolina Crescentini. Rai 2 propone un doppio appuntamento con la serie Criminal Minds (episodi Segreti oscuri, Una luna crudele). Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Riccardo Iacona conduce le ...

Programmi TV di stasera - lunedì 12 novembre 2018. Su Rai3 «Report» parla di antimafia e integratori : Sigfrido Ranucci Rai1, ore 21.25: I Bastardi di Pizzofalcone - Seconda Serie - Ultima Puntata – 1^Tv Fiction di Alessandro D’Alatri del 2018, con Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini. Prodotta in Italia. Tradimenti: La squadra è alle prese con il caso di una ragazzina che sembra vittima di abusi da parte del padre. Una verità terribile celata fra le righe del tema che Martina ha svolto in classe. In gioco ci sono sentimenti ...